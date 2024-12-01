Холостяк-13 — Александр Терен оправдался за поцелуи с участницами

Александр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Главный герой шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько отреагировал на возмущение зрителей из-за его многочисленных поцелуев с участницами. Ветеран объяснил, что для него значит эта близость.

Своим мнением холостяк поделился в Instagram.

Читайте также:

Александр Терен о поцелуях на шоу

Накал страстей растет с каждым эфиром реалити. За пять эпизодов шоу холостяк уже успел поцеловаться с семью девушками, что вызвало волну обсуждений в сети.

В своем блоге Терен оправдался за такое поведение и ответил, что для него поцелуи — важный элемент познания человека и сближение с ним.

"Друзья, многие из вас обращают внимание на мои поцелуи в проекте "Холостяк", и вы должны понимать, что каждый поцелуй — это часть большого процесса поиска настоящих чувств и эмоциональной связи. Мой путь в реалити — это не только романтика, но и возможность узнать больше о себе, о том, что для меня важно в отношениях, и о людях, которые находятся рядом. Для меня каждый поцелуй — это важная часть знакомства и познания", — написал Александр.

Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Кроме того, главный герой проекта отметил, что в жизни не все свидания с девушками проходят в один день, как это показано по телевидению.

"Кстати, все свидания не снимаются за один день, это монтажная группа старается, чтобы вы все увидели за несколько часов. Спасибо всем за вашу поддержку и понимание! Вы замечательные, и я обещаю, что все станет понятнее, когда этот путь приблизится к своему завершению", — добавил холостяк.

Ранее Александр Терен отреагировал на жесткий хейт в сети.

Напомним, также мы писали, кто из участниц покинул шоу в пятом эпизоде.