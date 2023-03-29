"Холостяк" Топольський показав свою нову дівчину, з якою сходив на побачення
Після пост-шоу дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк" його переможниця Катерина Лозовицька заявила про розставання з Алексом Топольським. Вона залишились в Києві, а ось молодий бізнесмен останні місяці живе на індонезійському острові Балі.
У своїх Instastories колишній головний герой популярного телешоу показав свою обраницю.
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Подробиці
За словами Топольського, вони зустрічаються два місяці. Кохана Алекса — дизайнерка, у неї свій бренд одягу спідньої білизни. 33-річний учасник шоу "Холостяк" зізнався, що дівчину, ім’я якої він приховує, не бентежить його участь в телепроєкті.
Одіозний бізнесмен, якого часто критикують в соцмережах за показ люксового життя в далечині від Батьківщини, показав, яке побачення видалось в нього та дівчини. Спочатку Топольський довго обирав квіти для коханої. Втім, за його словами, букет їй сподобався.
Потім вони гуляли біля океану та завітали до одного з ресторанів. Під час романтичної вечері телезірка заспівав один з хітів британського гурту The Beatles, а саме Yesterday.
"Ми цілий вечір балакали про все на світі, не могли зупинитися", — написав у сторіз Топольський.
Головний герой дванадцятого сезону шоу "Холостяк" опублікував кілька фотографій з обраницею, втім, приховав її очі під смайликами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Алекс Топольський зізнався, чи був у нього секс з чоловіками та чи зіграв би гея в кіно. Також ми розповідали, що Топольський прокоментував чутки про ескорт: чи працював він в секс-індустрії.