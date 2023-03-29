"Холостяк" Топольский показал свою новую девушку, с которой сходил на свидание

Бизнесмен и блогер Алекс Топольский

После пост-шоу двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк" его победительница Екатерина Лозовицкая заявила о расставании с Алексом Топольским. Она осталась в Киеве, а вот молодой бизнесмен последние месяцы живет на индонезийском острове Бали.

В своих Instastories бывший главный герой популярного телешоу показал свою избранницу.

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По словам Топольского, они встречаются два месяца. Возлюбленная Алекса — дизайнер, у нее свой бренд одежды нижнего белья. 33-летний участник шоу "Холостяк" признался, что девушку, имя которой он скрывает, не смущает его участие в телепроекте.

Одиозный бизнесмен, часто критикуемый в соцсетях за показ люксовой жизни вдали от Родины, показал, какое свидание выдалось у него и девушки. Сначала Топольский долго выбирал цветы для любимой. Впрочем, по его словам, букет ей понравился.

Затем они гуляли возле океана и посетили один из ресторанов. Во время романтического ужина телезвезда спел один из хитов британской группы The Beatles, а именно Yesterday.

"Мы целый вечер говорили обо всем на свете, не могли остановиться", — написал в сториз Топольский.

Главный герой двенадцатого сезона шоу "Холостяк" опубликовал несколько фотографий с избранницей, впрочем, скрыл ее глаза под смайликами.

Напомним, ранее мы писали, что Алекс Топольский признался, был ли у него секс с мужчинами и сыграл бы гея в кино. Также мы рассказывали, что Топольский прокомментировал слухи об эскорте: работал ли он в секс-индустрии.