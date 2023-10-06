Чому хореограф Женя Кот зараз не на передовій — чи соромно йому за це

Український танцівник Женя Кот під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український хореограф і переможець відомого проєкту "Танці з зірками" Женя Кот зізнався, чому не увійшов до складу ЗСУ. Також танцівник розповів, чи соромно йому за те, що зараз він не захищає свою країну на передовій.

Інтерв’ю з Женею Котом розмістив на своєму каналі в YouTube Слава Дьомін.

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Чи соромно за те, що не на передовій

Відомий танцівник зізнається, що йому було соромно, але це було доти, доки він не поговорив з професійним військовим. Той сказав йому робити те, чим він займається зараз, адже тільки так це буде ефективніше для країни.

"Я ж не кажу, що так думаю. Мені так сказали військові. Мене вони зупиняли. Я не відмовляюся від захисту нашої країни. Я викладач в Університеті культури, і начебто викладачам не надсилають… Начебто під бронею. Я не розбираюся. Я не ховаюся. Усі знають, де я живу", — заявив Женя Кот.

Хореограф Женя Кот на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також він розповів, чому за станом здоров’я він не може йти на передову захищати свою країну. Виявляється, в нього є квиток через обмежену придатність через велику кількість травм.

"У мене є квиток. Обмежено придатний. Багато у мене травм. Це ніби непридатний у мирний час і обмежено придатний у воєнний час. Думаю, на передову не відправлять. Затискає судину. Тиск сильно піднімається. Вся спина в протрузіях. Чотири грижі. Десь терплю біль. Стояти й сидіти довго не можу. Завжди потрібно бути активним, щоб хребці не злазили з місць. Усім страшно", — також додав український хореограф.

Хто такий Женя Кот

Женя Кот — це український хореограф, режисер, учасник і переможець шоу "Танці з зірками". Народився танцівник у Херсоні, а коли мати хотіла віддати його до хореографічної студії, він відмовився займатися танцями. У 13 років Євген вступив до Ліцею мистецтв, а у 2003 році почав навчатися у Київському естрадно-цирковому коледжі.

Свою популярність Женя Кот отримав після участі та перемоги у "Танцях з зірками".

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