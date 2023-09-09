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Переможець "Танців з зірками" розповість правду про своє життя у власному шоу

9 вересня 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Переможець "Танців з зірками" розповість правду про своє життя у власному шоу
Танцівник Женя Кот. Фото: менеджмент співака
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Хореограф-постановник, переможець проєкту "Танці з зірками" Євген Кот вирушає в тур Україною. Танцівник їде містами країни з авторським танцювальним шоу "Танцюй зі мною, Україно".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Сенсаційні зізнання

Довгоочікуваний проєкт, підготовка до якого тривала чотири місяці, побачать глядачі в кожній частині України. В шоу беруть участь топові танцівники найвідоміших перфомансів України.

Вперше на одній сцені з Євгеном Котом виступатиме його дружина, чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики Наталія Татарінцева.

 

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: менеджмент співака
Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: менеджмент співака

"Танцюй зі мною, Україно" — хореографічний сторітелінг Євгена Кота, що занурить глядача в історію його життя, яку досі ніхто не чув. На глядача чекатимуть сенсаційні зізнання.

"Для мене це особливий тур, адже я вперше організовую особисте шоу такого масштабу. Розкажу глядачам правду про своє життя, історії, які дотепер ніким не були почуті. У цей важкий для країни час ми повинні бути чесними перед самими собою і всі без винятку відкритими одне перед одним. Шоу саме про це. Про наші переживання, про надію та віру в майбутнє країни. І обовʼязково про перемогу", — розповідає Євген Кот.

Шоу складатиметься з трьох блоків: "Танцюй", "Зі мною", "Україно", у кожному з яких глядачі відкриють для себе глибокі сенси. Особливий блок буде присвячений українським традиціям, культурі та нашій самоідентифікації.

Благодійний тур проїде країною на підтримку гуманітарного проєкту "Safe&Smart" Фонду Сергія Притули з реконструкції та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни". 

Також ми показали виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13".

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