Переможець "Танців з зірками" розповість правду про своє життя у власному шоу
Хореограф-постановник, переможець проєкту "Танці з зірками" Євген Кот вирушає в тур Україною. Танцівник їде містами країни з авторським танцювальним шоу "Танцюй зі мною, Україно".
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.
Сенсаційні зізнання
Довгоочікуваний проєкт, підготовка до якого тривала чотири місяці, побачать глядачі в кожній частині України. В шоу беруть участь топові танцівники найвідоміших перфомансів України.
Вперше на одній сцені з Євгеном Котом виступатиме його дружина, чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики Наталія Татарінцева.
"Танцюй зі мною, Україно" — хореографічний сторітелінг Євгена Кота, що занурить глядача в історію його життя, яку досі ніхто не чув. На глядача чекатимуть сенсаційні зізнання.
"Для мене це особливий тур, адже я вперше організовую особисте шоу такого масштабу. Розкажу глядачам правду про своє життя, історії, які дотепер ніким не були почуті. У цей важкий для країни час ми повинні бути чесними перед самими собою і всі без винятку відкритими одне перед одним. Шоу саме про це. Про наші переживання, про надію та віру в майбутнє країни. І обовʼязково про перемогу", — розповідає Євген Кот.
Шоу складатиметься з трьох блоків: "Танцюй", "Зі мною", "Україно", у кожному з яких глядачі відкриють для себе глибокі сенси. Особливий блок буде присвячений українським традиціям, культурі та нашій самоідентифікації.
Благодійний тур проїде країною на підтримку гуманітарного проєкту "Safe&Smart" Фонду Сергія Притули з реконструкції та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни".
Також ми показали виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13".