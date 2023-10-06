Почему хореограф Женя Кот сейчас не на передовой — стыдно ли ему за это

Украинский танцовщик Женя Кот во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский хореограф и победитель известного проекта "Танцы со звездами" Женя Кот признался, почему не вошел в состав ВСУ. Также танцовщик рассказал, стыдно ли ему за то, что сейчас он не защищает свою страну на передовой.

Интервью с Женей Котом разместил на своем канале в YouTube Слава Демин.

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Стыдно ли за то, что не на передовой

Известный танцовщик признается, что ему было стыдно, но это было до того, пока он не поговорил с профессиональным военным. Тот сказал ему делать то, чем он занимается сейчас, ведь только так это будет эффективнее для страны.

"Я ведь не говорю, что так думаю. Мне так сказали военные. Меня они останавливали. Я не отказываюсь от защиты нашей страны. Я преподаватель в Университете культуры, и вроде бы преподавателям не присылают… Вроде бы под броней. Я не разбираюсь. Я не скрываюсь. Все знают, где я живу", — заявил Женя Кот.

Хореограф Женя Кот на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также он рассказал, почему по состоянию здоровья он не может идти на передовую защищать своей страну. Оказывается, у него есть билет из-за ограниченной пригодности из-за большого количества травм.

"У меня есть билет. Ограниченно пригоден. Много у меня травм. Это как будто непригодное в мирное время и ограниченно пригодное в военное время. Думаю, на передовую не отправят. Зажимает сосуд. Давление сильно поднимается. Вся спина в протрузиях. Четыре грыжи. Где-то терплю боль. Стоять и сидеть долго не могу. Всегда нужно быть активным, чтобы позвонки не слезали с мест. Всем страшно", — добавил украинский хореограф.

Кто такой Женя Кот

Женя Кот — это украинский хореограф, режиссер, участник и победитель шоу "Танцы со звездами". Родился танцовщик в Херсоне, а когда мать хотела отдать его в хореографическую студию, он отказался заниматься танцами. В 13 лет Евгений поступил в Лицей искусств, а в 2003 году начал учиться в Киевском эстрадно-цирковом колледже.

Свою популярность Женя Кот получил после участия и победы в "Танцах со звездами".

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