Емма Антонюк розповіла, що Христина Соловій прийшла на інтерв'ю напідпитку

Українська співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій виявила неповагу до відомої української журналістки та блогерки Емми Антонюк. Артистка прийшла на інтерв'ю напідпитку.

Про це журналістка розповіла на YouTube-каналі "Палає".

Читайте також:

Емма Антонюк про Христину Соловій

За словами Антонюк, перед початком інтерв'ю Соловій вирішила "зняти стрес" та випила ігристого перед зніманням. Як підкреслила блогерка, співачка змішувала алкоголь з антидепресантами та неодноразово переривала зйомки, щоб покурити.

"Я, наприклад, думаю що вона на тому інтерв'ю була нетверезою. У мене немає ніяких доказів, але я в цьому впевнена. Тому що вона прийшла, і я її спитала, як настрій. Вона сказала: "Настрій тут" і показала на пластиковий 0,5 стаканчик. Ну я понюхала і там було очевидно ігристе або біле вино. І я в неї питаю: "А ти ж в якомусь інтерв'ю казала, що ти на антидепресантах, так можна?" Вона каже: "Ну, не можна, але можна". І вона під час інтерв'ю робила паузи, щоб покурити", — розповіла Антонюк.

Як пояснила Антонюк, саме хмільний напій став причиною того, що в Христини плутались думки.

"Багато людей, помилково я думаю, понаписували, що вона тупа або вона намагається здатися розумнішою, ніж вона є. А я так не думаю. Я думаю, що вона була під шафе на цьому інтерв'ю", — додала журналістка.

Емма також розповіла, що наприкінці бесіди Соловій почала із нею обійматися, і це її дуже насторожило, адже вони не спілкуються поза камерою. Через деякий час після таких обіймів, Соловій почала начебто "лити бруд" на Антонюк.

Раніше Христина Соловій заявила, що призупиняє свою концертну діяльність. А також раніше Христина Соловій втрапила у скандал через поцілунок на сцені під час концерту.