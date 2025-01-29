Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кристина Соловий пришла на интервью пьяной, — журналистка arrow

Кристина Соловий пришла на интервью пьяной, — журналистка

29 января 2025 11:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Эмма Антонюк рассказала, что Кристина Соловий пришла на интервью навеселе
Украинская певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская певица Кристина Соловий проявила неуважение к известной украинской журналистке и блогеру Эмме Антонюк. Артистка пришла на интервью в нетрезвом состоянии.

Об этом журналистка рассказала на YouTube-канале "Палає".

Читайте также:

Эмма Антонюк о Кристине Соловий

По словам Антонюк, перед началом интервью Соловий решила "снять стресс" и выпила игристого перед съемками. Как подчеркнула блогер, певица смешивала алкоголь с антидепрессантами и неоднократно прерывала съемки, чтобы покурить.

"Я, например, думаю что она на том интервью была нетрезвой. У меня нет никаких доказательств, но я в этом уверена. Потому что она пришла, и я ее спросила как настроение. Она сказала: "Настроение здесь" и показала на пластиковый 0,5 стаканчик. Ну я понюхала, и там было очевидно игристое или белое вино. И я у нее спрашиваю: "А ты же в каком-то интервью говорила, что ты на антидепрессантах, так можно? Она говорит: "Ну, нельзя, но можно". И она во время интервью делала паузы, чтобы покурить", — рассказала Антонюк.

Как объяснила Антонюк, именно хмельной напиток стал причиной того, что у Кристины путались мысли.

"Многие люди, ошибочно я думаю, понаписывали, что она тупая или она пытается показаться более понятливой, чем она есть. А я так не думаю. Я думаю, что она была под шафе на этом интервью", — добавила журналистка.

Эмма также рассказала, что в конце беседы Соловий начала с ней обниматься и это ее очень насторожило, ведь они не общаются вне камеры. Через некоторое время после таких объятий, Соловий начала якобы "лить грязь" на Антонюк.

Ранее Кристина Соловий заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность. А также ранее Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя на сцене во время концерта

алкоголь Кристина Соловий украинские звезды интервью Эмма Антонюк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

11:14 Украина получила десятки израильских ракет Patriot — детали

11:14 Ждать ли магнитных бурь — прогноз для метеозависимых на сегодня

11:12 Доход от Нацкэшбэка нужно декларировать — что стоит знать

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:03 В Украине стартовала новая помощь для ВПЛ — что нужно знать

11:02 Помощь военным — какие единовременные выплаты есть в 2025 году

10:45 Швейцарец хотел провезти в Одессу наркотик — как его наказал суд

10:38 Завысила цену на проект укрытия — чиновница получила подозрение

10:32 В Киеве загорелся элитный спорткомплекс Tsarsky

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

11:14 Украина получила десятки израильских ракет Patriot — детали

11:14 Ждать ли магнитных бурь — прогноз для метеозависимых на сегодня

11:12 Доход от Нацкэшбэка нужно декларировать — что стоит знать

11:03 В Украине стартовала новая помощь для ВПЛ — что нужно знать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Помощь военным — какие единовременные выплаты есть в 2025 году

10:45 Швейцарец хотел провезти в Одессу наркотик — как его наказал суд

10:38 Завысила цену на проект укрытия — чиновница получила подозрение

10:32 В Киеве загорелся элитный спорткомплекс Tsarsky

10:25 Бой под Крутами — как украинская молодежь стала символом борьбы

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Text

13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать