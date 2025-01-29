Эмма Антонюк рассказала, что Кристина Соловий пришла на интервью навеселе

Украинская певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий проявила неуважение к известной украинской журналистке и блогеру Эмме Антонюк. Артистка пришла на интервью в нетрезвом состоянии.

Об этом журналистка рассказала на YouTube-канале "Палає".

Читайте также:

Эмма Антонюк о Кристине Соловий

По словам Антонюк, перед началом интервью Соловий решила "снять стресс" и выпила игристого перед съемками. Как подчеркнула блогер, певица смешивала алкоголь с антидепрессантами и неоднократно прерывала съемки, чтобы покурить.

"Я, например, думаю что она на том интервью была нетрезвой. У меня нет никаких доказательств, но я в этом уверена. Потому что она пришла, и я ее спросила как настроение. Она сказала: "Настроение здесь" и показала на пластиковый 0,5 стаканчик. Ну я понюхала, и там было очевидно игристое или белое вино. И я у нее спрашиваю: "А ты же в каком-то интервью говорила, что ты на антидепрессантах, так можно? Она говорит: "Ну, нельзя, но можно". И она во время интервью делала паузы, чтобы покурить", — рассказала Антонюк.

Как объяснила Антонюк, именно хмельной напиток стал причиной того, что у Кристины путались мысли.

"Многие люди, ошибочно я думаю, понаписывали, что она тупая или она пытается показаться более понятливой, чем она есть. А я так не думаю. Я думаю, что она была под шафе на этом интервью", — добавила журналистка.

Эмма также рассказала, что в конце беседы Соловий начала с ней обниматься и это ее очень насторожило, ведь они не общаются вне камеры. Через некоторое время после таких объятий, Соловий начала якобы "лить грязь" на Антонюк.

Ранее Кристина Соловий заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность. А также ранее Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя на сцене во время концерта