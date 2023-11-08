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Кім Кардаш'ян без білизни засліпила блиском кристалів на гламурному заході

8 листопада 2023 09:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян без білизни засліпила блиском кристалів на гламурному заході
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Shatterstock
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кім Кардаш’ян завітала на відкриття нового флагманського магазину Swarovski на П’ятій авеню в Нью-Йорку. Подія присвячена співпраці бренду з лінією SKIMS.

Про це пише Daily Mail.

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43-річна Кім позувала для фото без бюстгальтера. На ній були лише топ і спідниця, вкриті кристалами.

Вона одягла білизну лінійки Swarovski X SKIMS.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Shatterstock
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Shatterstock

 

"Я завжди була дівчинкою, яка обожнює кристали і закохана у марку. Ці прикраси, камінці. Я хотіла зробити спільну колекцію з брендом. Світ потребує більше гламуру, ось що я зрозуміла", — сказала про співапрацю Кім.

SWAROVSKI X SKIMS — перша у своєму роді колаборація, яка поєднує культовий гламур Swarovski з інноваційними силуетами SKIMS, що призвело до створення унікальної кристалізованої колекції.

Минулого тижня сестра Кім, мільярдерка Кайлі Дженнер, оголосила про запуск своєї лінійки одягу під назвою Khy. Зірка вже має успішний косметичний бізнес. 2019 року Дженнер продала контрольний пакет акцій Kylie Cosmetics компанії Coty.

Марку спіднього Кім Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів. Минулого тижня Кім запустила лінійку SKIMS для чоловіків. У промо кампанії знялись спортивні зірки: Неймар, Шай Гілгеус-Александр і Нік Боса.

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