Мініатюрна Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці завітала на модний показ Вікторії Бекхем

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем влаштувала модний показ на Паризькому тижні моди. Підтримати подругу приїхала Кім Кардаш’ян.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка реаліті-шоу одягла бузкову атласну сукню-ночнушку з відвертим декольте. До неї приєдналася її мама, Кріс Дженнер, яка вбралася у чорну атласну сукню. 42-річна Кім також вдягнула розкішні діамантовими прикрасами через сім років після того, як її пограбували зі зброєю у столиці Франції.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та Вікторія Бекхем. Фото: Splashnews.com

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з родиною Вікторії Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

У жовтні 2016 року злочинці вкрали скриньку з коштовностями вартістю 6 мільйонів євро і каблучку вартістю 4 мільйони євро, увірвавшись в її готельний номер і приставивши пістолет до її голови.

З тих пір Кім розповіла про своє вагання щодо носіння дорогих прикрас.

У 2021 році Кім розповіла про те, що вона стала "зовсім іншою людиною" після того, як її пограбували на мільйони під час Паризького тижня моди в жовтні 2016 року.

"Я не можу спати, якщо в моєму сейфі є коштовності, або гроші, або що-небудь дороге у мене вдома. Я просто не живу таким життям", — сказала знаменитість.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян з мамою. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Крім того, що вона подвоїла свою особисту охорону, і відкрито говорила про те, що вона не рішуче носить дорогі прикраси після пограбування.

"Завдяки цьому я стала зовсім іншою людиною, у найкращому розумінні. До пограбування у мене була найкраща машина, найкращі колісні диски, найкраще вбрання. Те, що я цінувала до того, як це сталося, справді зовсім відрізнялося від того, що я ціную зараз. Матеріальні речі мене не роблять тією, хто я є", — говорить зірка.

Травматичний інцидент також "суттєво змінив" стосунки між нею та сестрою Кортні Кардаш’ян.

Під час виступу в шоу "Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом" Кім зізналася, що боялася, що її старша сестра Кортні повернеться й "знайде її мертвою" в їхній кімнаті в Hôtel de Pourtalès.

"Я продовжувала думати про Кортні, про те, що вона прийде додому, а я буду мертва в кімнаті, а вона буде травмована до кінця свого життя", — зі сльозами згадувала Кім.

7 років з дня пограбування

У жовтні 2016 року Кім і Кортні разом поїхали до Франції, щоб відвідати Тиждень моди в Парижі.

Кім пояснила, що у вечір пограбування Кортні покинула їхній готель з єдиним охоронцем сестер, що означало, що Кім була абсолютно сама в номері.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Потім близько третьої години ночі Кардаш’ян почула ніби група людей наближалася все ближче до її кімнати.

Банда зловмисників жорстоко увірвалася до її номеру в готелі та вимагала від неї віддати каблучку, яку їй купив її тодішній чоловік Каньє Вест.

Вона пояснила, що на момент пограбування була лише в халаті, і один із зловмисників агресивно "схопив її".

"Мене зв’язали, а потім скотчем і клейкою стрічкою заклеїли мені рот і очі", — пригадує знаменитість.

На щастя, під час пограбування ніхто не постраждав, але Кім сказала, що весь цей досвід зробив її "справжнім параноїком" протягом року.

Біля її дому в Калабасасі постійно були "півдюжини" охоронців.

Зрештою нападників заарештували в січні 2017 року, і Кім дізналася, що вони стежили за кожним її кроком "протягом двох років до цього моменту".

Вона стверджувала, що грабіжники намагалися пограбувати її раніше, але їхні плани були зірвані через присутність тодішнього чоловіка Кім Каньє.

"Це планувала ціла команда людей", — підсумувала вона.

Раніше Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження грандіозним шоу.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів".