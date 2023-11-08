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Ким Кардашьян без белья ослепила блеском кристаллов на гламурном мероприятии

8 ноября 2023 09:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян без белья ослепила блеском кристаллов на гламурном закате
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Shatterstock
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ким Кардашьян посетила открытие нового флагманского магазина Swarovski на Пятой авеню в Нью-Йорке. Событие посвящено сотрудничеству бренда с линией SKIMS.

Об этом пишет Daily Mail.

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43-летняя Ким позировала для фото без бюстгальтера. На ней были только топ и юбка, покрытые кристаллами.

Она надела белье линейки Swarovski X SKIMS.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Shatterstock
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Shatterstock

 

"Я всегда была девочкой, которая обожает кристаллы и влюблена в марку. Эти украшения, камни. Я хотела сделать общую коллекцию с брендом. Миру нужно больше гламура, вот что я поняла", — сказала Ким.

SWAROVSKI X SKIMS — первая в своем роде коллаборация, объединяющая культовый гламур Swarovski с инновационными силуэтами SKIMS, что привело к созданию уникальной кристаллизированной коллекции.

На прошлой неделе сестра Ким, миллиардерша Кайли Дженнер, объявила о запуске своей линейки одежды под названием Khy. У звезды уже есть успешный косметический бизнес. В 2019 году Дженнер продала контрольный пакет акций Kylie Cosmetics компании Coty.

Марку белья Ким Кардашьян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов. На прошлой неделе Ким запустила линейку SKIMS для мужчин. В промо кампании снялись спортивные звезды: Неймар, Шай Гилгеус-Александр и Ник Босса.

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