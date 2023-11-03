Кім Кардаш'ян прикрасила неймовірну фігуру кристалами Swarovski у рекламі нової колекції білизни

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян продемонструвала свої приголомшливі форми в прикрашеному кристалами боді. Таким чином вона оголосила про співпрацю свого бренду SKIMS із Swarovski.

Фото Кім запостила в соціальних мережах.

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43-річна зірка реаліті-шоу у всій красі продемонструвала свою струнку талію та пишне декольте, вкриті кристалами відомого бренду. Доповнила образ світлою перукою та яскравим макіяжем.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"SWAROVSKI X SKIMS — перша у своєму роді колаборація, яка поєднує культовий гламур Swarovski з інноваційними силуетами SKIMS, що призвело до створення унікальної кристалізованої колекції", — прокоментувала допис Кім.

Минулого тижня сестра Кім, мільярдерка Кайлі Дженнер оголосила про запуск своєї лінійки одягу під назвою Khy. Зірка вже має успішний косметичний бізнес. 2019 року Дженнер продала контрольний пакет акцій Kylie Cosmetics компанії Coty.

Марку спіднього Кім Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів. Минулого тижня Кім запустила лінійку SKIMS для чоловіків. У промо кампанії знялись спортивні зірки: Неймар, Шай Гілгеус-Александр і Нік Боса.