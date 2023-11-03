Ким Кардашьян украсила невероятную фигуру кристаллами Swarovski в рекламе новой коллекции белья

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала свои потрясающие формы в украшенном кристалами боди. Таким образом она объявила о сотрудничестве своего бренда SKIMS со Swarovski.

Фото Ким запостила в социальных сетях.

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43-летняя звезда реалити-шоу во всей красе продемонстрировала свою стройную талию и пышное декольте, покрытые кристаллами известного бренда. Дополнила образ светлым париком и ярким макияжем.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"SWAROVSKI X SKIMS — первая в своем роде коллаборация, объединяющая культовый гламур Swarovski с инновационными силуэтами SKIMS, что привело к созданию уникальной кристаллизованной коллекции", — прокомментировала публикацию Ким.

На прошлой неделе сестра Ким, миллиардерша Кайли Дженнер объявила о запуске своей линейки одежды под названием Khy. У звезды уже есть успешный косметический бизнес. В 2019 году Дженнер продала контрольный пакет акций Kylie Cosmetics компании Coty.

Марку белья Ким Кардашьян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов. На прошлой неделе Ким запустила линейку SKIMS для мужчин. В промо кампании снялись спортивные звезды: Неймар, Шай Гилгеус-Александр и Ник Босса.