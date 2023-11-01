Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Хлої Кардаш'ян у мініспідниці перетворилась на культову ляльку у Геловін arrow

Хлої Кардаш'ян у мініспідниці перетворилась на культову ляльку у Геловін

1 листопада 2023 14:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Хлої Кардаш'ян у мініспідниці перетворилась на культову ляльку у Геловін
Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з сестрою Кім та подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сестри Кім та Хлої Кардаш’ян знають, як вразити на Геловін. Зірки реаліті-шоу ще раз довели це, коли приміряли образи ляльок Bratz. Разом з сестрами знялись їхні подруги.

Фото Хлої запостила у соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Лялька надихнула Кардаш’ян на цікавий образ

34-річна Хлої з подругами приміряла картаті мініспідниці та відповідні топи. Красуні позували, наслідуючи фірмові пози іграшок із зігнутими колінами.

 

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з сестрою Кім та подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з сестрою Кім та подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з подругою. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з подругою. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Зірка реалі-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Зірка реалі-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Зірка реалі-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Зірка реалі-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Під час попередніх виходів на Геловін Кім також одягалася у героїню з "Людей Ікс", "Диво-жінку" та "Червону шапочку". Хлої в минулі роки приміряла образи Круелли де Віль, жінки-кішки та єгипетської богині.

Їхня молодша сестра Кайлі Дженнер взяла участь у кампанії Bratz, представивши в серпні свою власну колекцію ляльок. Вона зображена в спортивному вбранні з сумочкою у формі губ та в сукні з високим розрізом і маленькою сірою собачкою поруч. І є версія сукні-русалки кольору лаванди від Versace, яку вона одягла на Met Gala 2019. Лінія називається Bratz x Kylie Fashion Dolls.

У промо-заяві Кайлі сказала: "Я була прихильницею Bratz з дитинства, і я завжди хотіла мати власну ляльку Bratz".

Нагадаємо, "королева Геловіна" Гайді Клум приголомшила неймовірним образом на вечірці.

Раніше Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі