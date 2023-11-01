Хлої Кардаш'ян у мініспідниці перетворилась на культову ляльку у Геловін
Сестри Кім та Хлої Кардаш’ян знають, як вразити на Геловін. Зірки реаліті-шоу ще раз довели це, коли приміряли образи ляльок Bratz. Разом з сестрами знялись їхні подруги.
Фото Хлої запостила у соціальній мережі Instagram.
Лялька надихнула Кардаш’ян на цікавий образ
34-річна Хлої з подругами приміряла картаті мініспідниці та відповідні топи. Красуні позували, наслідуючи фірмові пози іграшок із зігнутими колінами.
Під час попередніх виходів на Геловін Кім також одягалася у героїню з "Людей Ікс", "Диво-жінку" та "Червону шапочку". Хлої в минулі роки приміряла образи Круелли де Віль, жінки-кішки та єгипетської богині.
Їхня молодша сестра Кайлі Дженнер взяла участь у кампанії Bratz, представивши в серпні свою власну колекцію ляльок. Вона зображена в спортивному вбранні з сумочкою у формі губ та в сукні з високим розрізом і маленькою сірою собачкою поруч. І є версія сукні-русалки кольору лаванди від Versace, яку вона одягла на Met Gala 2019. Лінія називається Bratz x Kylie Fashion Dolls.
У промо-заяві Кайлі сказала: "Я була прихильницею Bratz з дитинства, і я завжди хотіла мати власну ляльку Bratz".
Нагадаємо, "королева Геловіна" Гайді Клум приголомшила неймовірним образом на вечірці.
Раніше Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна.
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