Хлої Кардаш'ян у мініспідниці перетворилась на культову ляльку у Геловін

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з сестрою Кім та подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Сестри Кім та Хлої Кардаш’ян знають, як вразити на Геловін. Зірки реаліті-шоу ще раз довели це, коли приміряли образи ляльок Bratz. Разом з сестрами знялись їхні подруги.

Фото Хлої запостила у соціальній мережі Instagram.

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34-річна Хлої з подругами приміряла картаті мініспідниці та відповідні топи. Красуні позували, наслідуючи фірмові пози іграшок із зігнутими колінами.

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з сестрою Кім та подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реалі-шоу Хлої Кардаш'ян з подругою. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реалі-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реалі-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Під час попередніх виходів на Геловін Кім також одягалася у героїню з "Людей Ікс", "Диво-жінку" та "Червону шапочку". Хлої в минулі роки приміряла образи Круелли де Віль, жінки-кішки та єгипетської богині.

Їхня молодша сестра Кайлі Дженнер взяла участь у кампанії Bratz, представивши в серпні свою власну колекцію ляльок. Вона зображена в спортивному вбранні з сумочкою у формі губ та в сукні з високим розрізом і маленькою сірою собачкою поруч. І є версія сукні-русалки кольору лаванди від Versace, яку вона одягла на Met Gala 2019. Лінія називається Bratz x Kylie Fashion Dolls.

У промо-заяві Кайлі сказала: "Я була прихильницею Bratz з дитинства, і я завжди хотіла мати власну ляльку Bratz".

Нагадаємо, "королева Геловіна" Гайді Клум приголомшила неймовірним образом на вечірці.

Раніше Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна.