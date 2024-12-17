Кім Кардаш'ян скасовує гучну вечірку на Різдво

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Власниця бренду Skims Кім Кардаш'ян зізналась, що цього року її родина не влаштовуватиме гучну вечірку на Різдво. Бізнесвумен планує влаштувати затишну сімейну вечерю.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Vogue.

Читайте також:

Кім Кардаш'ян про святкування Різдва

Минулого тижня зірка відкрила свій брендовий магазин Skims у Нью-Йорку. Бізнесвумен натякнула, що цьогоріч стримано святкуватиме Різдво, адже планує витратити ресурси не на гучну вечірку, а на масштабування бізнесу.

"Цього року ми влаштовуємо дуже скромну вечірку на Святвечір", — сказала вона.

Зірка реаліті-шоу зазначила, що зараз "ведеться багато будівництва", що ускладнить проведення розкішного вечора. Проте родина Кардаш'ян планує влаштувати святкову фотосесію та порадувати шанувальників новими кадрами. Кардаш'ян також додала, що "легендарні" вечірки не зникли назавжди.

Упродовж десятиліть засновниця Skims та її сестра Кортні Кардаш'ян організовували шикарні вечірки у своїх маєтках в Каліфорнії. Процес планування займає кілька тижнів і може коштувати до 1,3 мільйона доларів.

Незалежно від того, хто організовує вечірку, в сім'ї Кардаш'ян завжди запрошують зірок — Періс Хілтон, Дженніфер Лопес, Крістіну Агілеру, Тімоті Шаламе та інших.

Готуючись до вечірки минулого року, Кім перетворила свій маєток вартістю 60 мільйонів доларів на зимову країну чудес зі штучним снігом і цілим лісом різдвяних ялинок. Гостей розважав Babyface.

Раніше Кім Кардаш'ян з'явилась на відкритті власного бутика в гіпсі.

Також ми писали, що Хлої Кардаш'ян влаштувала зухвалу фотосесію в образі кролика Playboy.