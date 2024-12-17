Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ким Кардашьян раскрыла на планы Рождество arrow

Ким Кардашьян раскрыла на планы Рождество

17 декабря 2024 11:22
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Ким Кардашьян отменяет громкую вечеринку на Рождество
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Владелец бренда Skims Ким Кардашьян призналась, что в этом году ее семья не будет устраивать громкую вечеринку на Рождество. Бизнесвумен планирует устроить уютный семейный ужин.

Об этом она рассказала в интервью Vogue.

Читайте также:

Ким Кардашьян о праздновании Рождества

На прошлой неделе звезда открыла свой брендовый магазин Skims в Нью-Йорке. Бизнесвумен намекнула, что в этом году будет сдержанно праздновать Рождество, ведь планирует потратить ресурсы не на громкую вечеринку, а на масштабирование бизнеса.

"В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку на Сочельник", — сказала она.

Звезда реалити-шоу отметила, что сейчас "ведется много строительства", что усложнит проведение роскошного вечера. Однако семья Кардашьян планирует устроить праздничную фотосессию и порадовать поклонников новыми кадрами. Кардашьян также добавила, что "легендарные" вечеринки не исчезли навсегда.

На протяжении десятилетий основательница Skims и ее сестра Кортни Кардашьян организовывали шикарные вечеринки в своих имениях в Калифорнии. Процесс планирования занимает несколько недель и может стоить до 1,3 миллионов долларов.

Независимо от того, кто организует вечеринку, в семье Кардашьян всегда приглашают звезд — Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес, Кристину Агилеру, Тимоти Шаламе и других.

Готовясь к вечеринке в прошлом году, Ким превратила свое имение стоимостью 60 миллионов долларов в зимнюю страну чудес с искусственным снегом и целым лесом рождественских елок. Гостей развлекал Babyface.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kenny Edmonds (@babyface)

Ранее Ким Кардашьян появилась на открытии собственного бутика в гипсе.

Также мы писали, что Хлои Кардашьян устроила дерзкую фотосессию в образе кролика Playboy.

праздники Ким Кардашьян Кортни Кардашьян Рождество зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:27 Мужчины с инвалидностью должны повторно пройти ВВК в четкие сроки

12:27 Апельсин кацап — в Одессе снова надругались над памятниками

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

12:08 Кража и мошенничество — с какой суммы будет уголовное наказание

12:05 Тысяча Зеленского — в каких аптеках можно купить лекарства

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

12:04 Прокуратура расследует злоупотребление командиров 211-й бригады

11:56 Самосуд на Одесчине — мужчина решил не ждать полицию

11:53 Какие цены на ски-пассы в Буковеле в зимний сезон 2024 года

11:48 В Харькове суд осудил предательницу, работавшую на оккупантов

11:35 На Солнце заметили активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:27 Мужчины с инвалидностью должны повторно пройти ВВК в четкие сроки

12:27 Апельсин кацап — в Одессе снова надругались над памятниками

12:08 Кража и мошенничество — с какой суммы будет уголовное наказание

12:05 Тысяча Зеленского — в каких аптеках можно купить лекарства

12:04 Прокуратура расследует злоупотребление командиров 211-й бригады

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

11:56 Самосуд на Одесчине — мужчина решил не ждать полицию

11:53 Какие цены на ски-пассы в Буковеле в зимний сезон 2024 года

11:48 В Харькове суд осудил предательницу, работавшую на оккупантов

11:35 На Солнце заметили активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:26 Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ — фото

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам