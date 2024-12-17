Ким Кардашьян отменяет громкую вечеринку на Рождество

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Владелец бренда Skims Ким Кардашьян призналась, что в этом году ее семья не будет устраивать громкую вечеринку на Рождество. Бизнесвумен планирует устроить уютный семейный ужин.

Об этом она рассказала в интервью Vogue.

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На прошлой неделе звезда открыла свой брендовый магазин Skims в Нью-Йорке. Бизнесвумен намекнула, что в этом году будет сдержанно праздновать Рождество, ведь планирует потратить ресурсы не на громкую вечеринку, а на масштабирование бизнеса.

"В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку на Сочельник", — сказала она.

Звезда реалити-шоу отметила, что сейчас "ведется много строительства", что усложнит проведение роскошного вечера. Однако семья Кардашьян планирует устроить праздничную фотосессию и порадовать поклонников новыми кадрами. Кардашьян также добавила, что "легендарные" вечеринки не исчезли навсегда.

На протяжении десятилетий основательница Skims и ее сестра Кортни Кардашьян организовывали шикарные вечеринки в своих имениях в Калифорнии. Процесс планирования занимает несколько недель и может стоить до 1,3 миллионов долларов.

Независимо от того, кто организует вечеринку, в семье Кардашьян всегда приглашают звезд — Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес, Кристину Агилеру, Тимоти Шаламе и других.

Готовясь к вечеринке в прошлом году, Ким превратила свое имение стоимостью 60 миллионов долларов в зимнюю страну чудес с искусственным снегом и целым лесом рождественских елок. Гостей развлекал Babyface.

Ранее Ким Кардашьян появилась на открытии собственного бутика в гипсе.

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