Кім Кардаш'ян підкорила байк — фото

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян здивувала шанувальників нічними пригодами. Зірка покаталася на мотоциклі в прозорому білому боді та стрінгах.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Кім Кардаш'ян на байку

Засновниця SKIMS поділилася фотографіями з яскравої нічної прогулянки. Зірка позувала перед камерою в прозорому білому боді і туфельках-човниках в тон на мотоциклі. Кардаш'ян доповнила свій образ шоломом, балаклавою і рукавичками.

"Насолоджуйтесь поїздкою", — підписала кадри вона.

Кім Кардаш'ян на мотоциклі. Фото: instagram/kimkardashian

Кім Кардаш'ян катається на байку. Фото: instagram/kimkardashian

Кім Кардаш'ян опанувала байк. Фото: instagram/kimkardashian

Нові фото викликали неоднозначну реакцію в шанувальників. Частина підписників не впевнені у її водійських якостях та закликали її обережніше бути на дорозі.

Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.