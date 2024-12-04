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Кім Кардаш'ян засвітила сідниці на мотоциклі

4 грудня 2024 17:38
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Кім Кардаш'ян підкорила байк — фото
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян здивувала шанувальників нічними пригодами. Зірка покаталася на мотоциклі в прозорому білому боді та стрінгах. 

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram

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Кім Кардаш'ян на байку

Засновниця SKIMS поділилася фотографіями з яскравої нічної прогулянки. Зірка позувала перед камерою в  прозорому білому боді і туфельках-човниках в тон на мотоциклі. Кардаш'ян доповнила свій образ шоломом, балаклавою і рукавичками.

"Насолоджуйтесь поїздкою", — підписала кадри вона.

Кім Кардаш'ян оголила сідниці
Кім Кардаш'ян на мотоциклі. Фото: instagram/kimkardashian
Кім Кардаш'ян покаталась мотоциклі в боді
Кім Кардаш'ян катається на байку. Фото: instagram/kimkardashian
Кім Кардаш'ян покаталась мотоциклі
Кім Кардаш'ян опанувала байк. Фото: instagram/kimkardashian

Нові фото викликали неоднозначну реакцію в шанувальників.  Частина підписників не впевнені у її водійських якостях та закликали її обережніше бути на дорозі.

Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.

Кім Кардашян закордонні зірки фотосесія стиль мотоцикл

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