Кім Кардаш'ян підкорила байк — фото

Кім Кардаш'ян засвітила сідниці на мотоциклі
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян здивувала шанувальників нічними пригодами. Зірка покаталася на мотоциклі в прозорому білому боді та стрінгах.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кім Кардаш'ян на байку
Засновниця SKIMS поділилася фотографіями з яскравої нічної прогулянки. Зірка позувала перед камерою в прозорому білому боді і туфельках-човниках в тон на мотоциклі. Кардаш'ян доповнила свій образ шоломом, балаклавою і рукавичками.
"Насолоджуйтесь поїздкою", — підписала кадри вона.
Нові фото викликали неоднозначну реакцію в шанувальників. Частина підписників не впевнені у її водійських якостях та закликали її обережніше бути на дорозі.
Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.
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