Ким Кардашьян покорила байк — фото

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Бизнес-вумен Ким Кардашьян удивила поклонников ночными приключениями. Звезда покаталась на мотоцикле в прозрачном белом боди и стрингах.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Основательница SKIMS поделилась фотографиями с яркой ночной прогулкм. Звезда позировала перед камерой в прозрачном белом боди и туфлях-лодочках в тон на мотоцикле. Кардашьян дополнила свой образ шлемом, балаклавой и перчатками.

"Наслаждайтесь поездкой", — подписала кадры она.

Ким Кардашьян на мотоцикле. Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян катается на байке. Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян овладела байком. Фото: instagram/kimkardashian

Новые фото вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Часть подписчиков не уверены в ее водительских навыках и призывали ее более осторожно быть на дороге.

Напомним, поклонники Ким Кардашян захейтили ее из-за нового образа. Также светская львица похвасталась новым крутым роботом.