Ким Кардашьян покорила байк — фото

Ким Кардашьян засветила ягодицы на мотоцикле — фото
Бизнес-вумен Ким Кардашьян удивила поклонников ночными приключениями. Звезда покаталась на мотоцикле в прозрачном белом боди и стрингах.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ким Кардашьян на байке
Основательница SKIMS поделилась фотографиями с яркой ночной прогулкм. Звезда позировала перед камерой в прозрачном белом боди и туфлях-лодочках в тон на мотоцикле. Кардашьян дополнила свой образ шлемом, балаклавой и перчатками.
"Наслаждайтесь поездкой", — подписала кадры она.
Новые фото вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Часть подписчиков не уверены в ее водительских навыках и призывали ее более осторожно быть на дороге.
Напомним, поклонники Ким Кардашян захейтили ее из-за нового образа. Также светская львица похвасталась новым крутым роботом.
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