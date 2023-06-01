Кім Кетролл шокуюче повертається на екрани у культовому серіалі

Англоканадська актриса Кім Кетролл. Фото: Google

Англоканадська актриса Кім Кетролл повторить свою культову роль Саманти Джонс у фіналі другого сезону "І просто так". Проте, зазначається, що вона з’явиться лише в одній сцені.

Про це пише видання Variety.

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"І просто так" — це продовження культового серіалу "Секс і місто". Відомо, що Саманта в одній сцені розмовлятиме по телефону з Керрі Бредшоу з Паркера.

Англоканадська актриса Кім Кетролл. Фото: Google

В компанії HBO Max назвали дату прем’єри другого сезону мінісеріалу. Передбачається, що глядачі побачать його 22 червня. А от сцена з Кеттролл у ролі Саманти, як передбачається, вийде у серпні.

Англоканадська актриса Кім Кетролл. Фото: Google

Подробиці нового сезону

У новому сезоні сиквелу "Секс і місто" буде одинадцять епізодів. Перші два покажуть 22 червня на HBO Max. Інші виходитимуть щотижня щочетверга.

Другий сезон шоу розповість про подальше життя трьох героїнь — Керрі, Шарлотти та Міранди, а також їхніх нових подруг та близьких. У нових серіях Керрі зустріне свого колишнього бойфренда Ейдена.

Серіал "Секс і місто"

"Секс і місто" — американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Згодом зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.

У серіалі йдеться про життя чотирьох подруг у віці 30+. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, шведська федерація сексу планує провести перший чемпіонат Європи з сексу. Він відбудеться в Гетеборзі 8 червня 2023 року. Участь у турнірі візьмуть 20 представників з різних країн Європи.