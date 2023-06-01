Кім Кетролл шокуюче повертається на екрани у культовому серіалі
Англоканадська актриса Кім Кетролл повторить свою культову роль Саманти Джонс у фіналі другого сезону "І просто так". Проте, зазначається, що вона з’явиться лише в одній сцені.
Про це пише видання Variety.
"І просто так" — це продовження культового серіалу "Секс і місто". Відомо, що Саманта в одній сцені розмовлятиме по телефону з Керрі Бредшоу з Паркера.
В компанії HBO Max назвали дату прем’єри другого сезону мінісеріалу. Передбачається, що глядачі побачать його 22 червня. А от сцена з Кеттролл у ролі Саманти, як передбачається, вийде у серпні.
Подробиці нового сезону
У новому сезоні сиквелу "Секс і місто" буде одинадцять епізодів. Перші два покажуть 22 червня на HBO Max. Інші виходитимуть щотижня щочетверга.
Другий сезон шоу розповість про подальше життя трьох героїнь — Керрі, Шарлотти та Міранди, а також їхніх нових подруг та близьких. У нових серіях Керрі зустріне свого колишнього бойфренда Ейдена.
Серіал "Секс і місто"
"Секс і місто" — американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Згодом зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.
У серіалі йдеться про життя чотирьох подруг у віці 30+. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації.
Нагадаємо, шведська федерація сексу планує провести перший чемпіонат Європи з сексу. Він відбудеться в Гетеборзі 8 червня 2023 року. Участь у турнірі візьмуть 20 представників з різних країн Європи.