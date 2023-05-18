Сиквел серіалу "Секс і місто": продюсери оголосили дату прем'єри нового сезону

Кадри з другого сезону серіалу "І просто так". Фото: Instagram/JustLikeThatMax

Наприкінці 2021 року творці серіалу "Секс і місто" презентувала його сиквел — шоу "І просто так". До головних ролей повернулися всі акторки касту, окрім англо-канадської зірки Кім Кетролл, яка зіграла Саманту. Стала відома дата прем’єри другого сезону серіалу "І просто так".

Про це повідомляється у соцмережах шоу.

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Подробиці

У новому сезоні сиквелу "Секс і місто" буде одинадцять епізодів. Перші два покажуть 22 червня на HBO Max. Інші виходитимуть щотижня щочетверга.

Другий сезон шоу розповість про подальше життя трьох героїнь — Керрі, Шарлотти та Міранди, а також їхніх нових подруг та близьких. У нових серіях Керрі зустріне свого колишнього бойфренда Ейдена.

В українському дубляжі серіал виходив на порталі Megogo. Втім зараз, за інформацією Telegram-каналу "Культурна Прачечна", весь контент HBO на сервісі недоступний. Це пов'язано зі зміною ліцензії, бо серіали HBO на Megogo раніше транслювалися з логотипом російської "Амедиатеки". Зараз йде перепідписання договорів, тому поки незрозуміло, чи зможуть українці подивитися серіал легально.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов перший трейлер сьомої частини франшизи "Місія неможлива" з 60-річним Томом Крузом. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер документального серіалу про Арнольда Шварценеггера.