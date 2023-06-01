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Ким Кетролл шокирующе возвращается на экраны в культовом сериале

1 июня 2023 05:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ким Кетролл шокирующе возвращается на экраны в культовом сериале
Англоканадская актриса Ким Кэтролл. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Англоканадская актриса Ким Кетролл повторит свою культовую роль Саманты Джонс в финале второго сезона "И просто так". Однако, она появится только в одной сцене.

Об этом пишет издание Variety.

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"И просто так" — это продолжение культового сериала "Секс и город". Известно, что Саманта в одной сцене будет разговаривать по телефону с Кэрри Брэдшоу из Паркера.

Англоканадская актриса Ким Кэтролл. Фото: Google

В компании HBO Max назвали дату премьеры второго сезона минисериала. Предполагается, что зрители увидят его 22 июня. А вот сцена с Кэттролл в роли Саманты, как предполагается, выйдет в августе.

Англоканадская актриса Ким Кэтролл. Фото: Google

Подробности нового сезона

В новом сезоне сиквела "Секс и город" будет одиннадцать эпизодов. Первые два покажут 22 июня на HBO Max. Остальные будут выходить еженедельно каждый четверг.

Второй сезон шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Керри, Шарлотты и Миранды, а также их новых подруг и близких. В новых сериях Керри встретит своего бывшего бойфренда Эйдена.

Сериал "Секс и город"

"Секс и город" — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 года по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Впоследствии сняли два полнометражных фильма, вышедших в 2008 и 2010 годах.

В сериале идет речь о жизни четырех подруг в возрасте 30+. Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации.

Напомним, шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы по сексу. Он состоится в Гетеборге 8 июня 2023 года. Участие в турнире примут 20 представителей из разных стран Европы.

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