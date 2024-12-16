Клопотенко звинуватив росіян у скандалі навколо Лаври — деталі

Телеведучий Акім Галімов і шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram/klopotenko

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко відреагував на масштабний хейт через зйомку в Києво-Печерській Лаврі. Він вибачився і пояснив, що не прагнув когось образити.

Допис знаменитість виклав в Instagram.

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Клопотенко відреагував на хейт через зйомки в Лаврі

Ресторатор Євген Клопотенко знявся в різдвяному епізоді шоу "Реальної історії" в стінах трапезної Києво-Печерської Лаври. Це викликало неабияке обурення в соцмережах.

Шеф-кухар відреагував на хейт. Написав, що готовий визнавати свої помилки і вибачився перед істинно віруючими українцями. Водночас наголосив, що наплив негативних коментарів — це ймовірна атака російської ІПСО. Адже відома пропагандистка Захарова вже навіть записала про цей інцидент цілий випуск.

"Востаннє зіркою пресконференції пропагандистки захарової я ставав під час боротьби за борщ. Від того, що українська нація існує (і існує набагато довше московитів), має власну ідентичність та відроджує її, на болотах неймовірно підгорає. Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб роз’єднати нас, викидаючи сотні фейків у інфопростір. Але в нього нічого не вийде!" — написав Клопотенко.

Зйомки в Лаврі. Фото: instagram/klopotenko

Ресторатор переконаний, що за всім скандалом стоять "російські ботоферми, сплячі агенти, пропагандисти, які дуже швидко мобілізуються та діють злагоджено".

"По моїм особистим відчуттям за роки панування УПЦ МП, церква дуже відділилася від людей. Багато хто жив зі страхом зробити щось не так, тому просто оминав храми. Зараз, коли Києво-Печерську Лавру хоч і частково, але звільнили від гніту московії, я хочу, щоб ви завітали у цей неймовірний заповідник — це наша з вами історія, наша спадщина, якою варто пишатися", — пояснив свою мету зйомок в Лаврі зірка.

Також переконаний, що "зло нас не зломить, якщо ми випромінюватимемо світло". Клопотенко закликав ставитися один до одного з любов'ю.

Нагадаємо, з чого почався скандал навколо Євгена Клопотенка. Також шеф-кухар пояснив, чому критикують шкільне харчування.