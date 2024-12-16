Клопотенко обвинил россиян в скандале вокруг Лавры.

Телеведущий Аким Галимов и шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram/klopotenko

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко отреагировал на масштабный хейт из-за съемки в Киево-Печерской лавре. Он извинился и объяснил, что не стремился кого-нибудь обидеть.

Сообщение знаменитость изложил в Instagram.

Читайте также:

Клопотенко отреагировал на хейт из-за съемок в лавре

Ресторатор Евгений Клопотенко снялся в рождественском эпизоде шоу "Реальна історія" в стенах трапезной Киево-Печерской Лавры. Это вызвало большое возмущение в соцсетях.

Шеф-повар отреагировал на хейт. Написал, что готов признавать свои ошибки и извинился перед истинно верующими украинцами. В то же время подчеркнул, что наплыв негативных комментариев — это вероятная атака российской ИПСО. Ведь известная пропагандистка Захарова уже даже записала об этом инциденте целый выпуск.

"В последний раз звездой пресс-конференции пропагандистки захаровой я становился во время борьбы за борщ. От того, что украинская нация существует (и существует гораздо дольше московитов), имеет собственную идентичность и возрождает ее на болотах невероятно подгорает. Враг тратит невероятные усилия, чтобы разъединить нас, выбрасывая сотни фейков в инфопространство. Но у него ничего не получится!" — написал Клопотенко.

Съемки в Лавре. Фото: instagram/klopotenko

Ресторатор убежден, что за всем скандалом стоят "российские ботофермы, спящие агенты, очень быстро мобилизуемые и действующие слаженно пропагандисты".

"По моим личным ощущениям за годы господства УПЦ МП, церковь очень отделилась от людей. Многие жили со страхом сделать что-то не так, поэтому просто обходили храмы. Сейчас, когда Киево-Печерскую Лавру хоть и частично, но освободили от гнета московии, я хочу, чтобы вы посетили этот невероятный заповедник — это наша с вами история, наше наследие, которым стоит гордиться", — объяснил свою цель съемок в лавре звезда.

Также убежден, что "зло нас не сломит, если мы будем излучать свет". Клопотенко призвал относиться друг к другу с любовью.

Напомним, с чего начался скандал вокруг Евгения Клопотенко. Также шеф-повар объяснил, почему критикуют школьное питание.