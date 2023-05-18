Чи дійсно у Ірини Білик роман з Дмитром Коляденком – співачка зробила зізнання

Співачка Ірина Білик зі своїм колишнім чоловіком Дмитром Коляденко у закладі. Фото: instagram.com/p/CqCx5joIRoY/

Відома українська співачка, телеведуча та народна артистка України Ірина Білик вперше прокоментувала чутки, які ходять навколо її особистого життя. Популярна артистка відреагувала на чутки про роман зі своїм екс–чоловіком, відомим хореографом Дмитром Коляденком.

Відповідний допис розмістили на сторінці "zhvl_official" в соціальній мережі Instagram.

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"Багатьох цікавить, чи разом ми з Дмитром. Чи спимо ми разом, чи їмо разом. Я хочу сказати, людям необхідна, особливо зараз, казка. Так, ми кохаємо одне одного. Це правда. Чи спимо ми разом, ми вам в ефірі не розкажемо. Їмо теж разом. І інколи снідаємо. Бо ми зустрічаємося дуже часто на спільних концертах. І ми вже сміємося, кажу: "Дмитрику, ти в мене вже в райдері. Змирися. Так що будемо відпочивати разом, і спати"", – заявила Ірина Білик.

Користувачі мережі, щойно побачивши це інтерв’ю, одразу ж почали на нього реагувати. Люди почали залишати багато різних коментарів, висловлюючи різну думку про інтерв’ю народної артистки України та телеведучої Ірини Білик.

"Піар", "Хай пограються трохи в кохання", "Нікого вже не цікавлять ці два пристарілих клоуна", "Іноді колишні це кращий варіант. Подивіться на Дженіфер Лопес та Бена Афліка: які в них почуття", "Та давно пора,а то вже бігають один біля одного скільки років", "Та особисто мені байдуже, все що має значення зараз – це наші воїни світла і добра", "Яка манія величі – яких багатьох це цікавить,хто хоче казку–люди хочуть миру та перемоги", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Ірини Білик. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ірини Білик. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Ірина Білик презентувала новий кліп.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Ірина Білик показала відео зі своїм колишнім Дмитром Коляденком.

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Ірина Білик показала свого маленького сина.