Действительно ли у Ирины Билык роман с Дмитрием Коляденко – певица сделала признание

Певица Ирина Билык со своим бывшим мужем Дмитрием Коляденко в заведении. Фото: instagram.com/p/CqCx5joIRoY/

Известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи, которые ходят вокруг ее личной жизни. Популярная артистка отреагировала на слухи о романе со своим экс–мужем, известным хореографом Дмитрием Коляденко.

Соответствующий пост разместили на странице "zhvl_official" в социальной сети Instagram.

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"Многих интересует, вместе ли мы с Дмитрием. Спим ли мы вместе, едим ли вместе. Я хочу сказать, людям необходима, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга. Это правда. Спим ли мы вместе, мы вам в эфире не расскажем. Едим тоже вместе.И иногда завтракаем.Потому что мы встречаемся очень часто на совместных концертах.И мы уже смеемся, говорю: "Дмитрий, ты у меня уже в райдере. Смирись. Так что будем отдыхать вместе и спать"", – заявила Ирина Билык.

Пользователи сети, увидев это интервью, сразу же начали на него реагировать. Люди начали оставлять много разных комментариев, высказывая разное мнение об интервью народной артистки Украины и телеведущей Ирине Билык.

"Піар", "Хай пограються трохи в кохання", "Нікого вже не цікавлять ці два пристарілих клоуна", "Іноді колишні це кращий варіант. Подивіться на Дженіфер Лопес та Бена Афліка: які в них почуття", "Та давно пора,а то вже бігають один біля одного скільки років", "Та особисто мені байдуже, все що має значення зараз – це наші воїни світла і добра", "Яка манія величі – яких багатьох це цікавить,хто хоче казку–люди хочуть миру та перемоги", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Ирины Билык. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ирины Билык. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Ирина Билык представила новый клип.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Ирина Билык показала видео со своим бывшим Дмитрием Коляденко.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Ирина Билык показала своего маленького сына.