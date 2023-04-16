Не тільки паски та крашанки: Ірина Білик розповіла про улюблену страву на Великдень

У співачки Ірини Білик приємні спогади з Великоднем. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 16 квітня, православні українці-християни східного обряду відзначають Великдень. Знаменитості, як і мільйони земляків, активно публікують фото та відео зі своїми пасками, писанками, крашанками та родичами, з якими зустрічають одне з головних релігійних свят країни.

У своєму Instagram співачка Ірина Білик розповіла шанувальникам, як раніше зустрічала Великдень та чого чекала найбільше.

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"На жаль, вже немає багатьох моїх рідних, але раніше ми збиралися сім’єю у моєї тітки Каті (до речі, її голос можна почути у пісні "Фарби"). Вона готувала чудовий рис за своїм власним рецептом і ми чекали цілий рік, щоб його скуштувати на Великдень", — зізналась Білик.

Також співачка поділилась рецептом унікальної страви від родички. Слід відварити три стакани рису та охолодити його. До того на сковорідці підсмажити пів пачки масла, 2-3 невеликих дрібно нарізаних цибулин, 2-3 натертої моркви, часник за смаком.

Коли рис вже не такий гарячий, висипте його на сковорідку до інших інгредієнтів. Додайте 6-7 нарізаних кубиками зварених яєць. Це все перемішуєте і смажите ще 5 хвилин.

"Викладаємо у велику глибоку тарілку, зверху можна викласти протушковану курочку і притрусити зеленою цибулькою!!! Це просто фантастика на таке гарне весняне свято", — підсумувала Ірина Білик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Леся Нікітюк показала власноруч зроблену писанку та свій великодній кошик. Також ми розповідали, за що саме любить Великдень телеведуча та світська діячка Катерина Осадча.