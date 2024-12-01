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"Коханець" Джолі вперше прокоментував їхні стосунки

1 грудня 2024 06:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Репер Akala розсекретив стосунки з Анджеліною Джолі — деталі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/voguemexico/
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Популярний британський репер Akala вперше прокоментував чутки про роман з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі. Їх бачили разом кілька разів на світських заходах.

Про це пише People. 

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На одній з різдвяних вечірок у Лондоні репер Akala поставив крапку в чутках про його роман з акторкою. Чоловік завітав туди разом з кінопродюсеркою Шанель Ньюман. Публічно представив її, як свою дівчину. Відомо, що Джолі товаришує з Шанель.

"Вони всі працюють разом. Анджеліна зосереджена на своїй сім'ї і зараз не зустрічається. Вона та Akala не зустрічаються. Вона дружить з ним і його партнеркою Шанель", — прояснив інсайдер.

Репер Akala
Репер Akala. Фото: instagram.com/atelierjolieofficial

Анджеліна Джолі ж роман не коментує. На всі запитання прихильників та журналістів лише продовжує мовчати.

Нагадаємо, фотосесію Анджеліни Джолі для відомого глянцю розкритикували через "непрофесійну якість". Також ми розповідали всі деталі роману Джолі та репера, який за чутками триває вже близько року. 

Анджеліна Джолі роман Голлівуд репер чутки кохання

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