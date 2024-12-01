Репер Akala рассекретил отношения с Анджелиной Джоли — детали

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/voguemexico/

Популярный британский репер Akala впервые прокомментировал слухи о романе с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Их видели вместе несколько раз в светских мероприятиях.

Об этом пишет People.

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На одной из рождественских вечеринок в Лондоне рэпер Akala поставил точку в слухах о его романе с актрисой. Муж посетил туда вместе с кинопродюсером Шанель Ньюман. Публично представил ее как свою девушку. Известно, что Джоли дружит с ней.

"Они все работают вместе. Анджелина сосредоточена на своей семье и сейчас не встречается. Она и Akala не встречаются. Она дружит с ним и его партнершей Шанель", — прояснил инсайдер.

Репер Akala. Фото: instagram.com/atelierjolieofficial

Анджелина Джоли же роман не комментирует. На все вопросы поклонников и журналистов только продолжает сохранять молчание.

Angelina Jolie и Akala являются помещением готелю в Мариу премьера в Польше фестиваля. pic.twitter.com/chyyFc3j6O — 21 (@21metgala) August 28, 2024

Напомним, фотосессию Анджелины Джоли для известного глянца раскритиковали из-за "непрофессионального качества". Также мы рассказывали все детали романа Джоли и репера, который по слухам длится уже около года.