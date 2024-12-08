Коханий Лесі Нікітюк вміє влучно стріляти

Український військовий Дмитро Бабчук. Фото: instagram.com/special_my_profession/

Коханий телеведучої та акторки Лесі Нікітюк український морпіх Дмитро Бабчук показався на полігоні. Захисник продемонстрував шанувальникам свої стрілецькі навички.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Дмитро Бабчук влучно стріляє

Хлопець у військовий формі та зі зброєю стріляв на полігоні. Дмитро показав результати своїх тренувань на мішені. Захисник влучно вистрілив не лише в серце Лесі Нікітюк, а й вправно знищує ворогів.

Бабчук розповів про нюанси ведення бою на землі, в повітрі та у воді.

Український військовий Дмитро Бабчук на полігоні. Фото: instagram.com/special_my_profession/

"Земля — це про найпотужніші бої. Це коли все навколо хоче тебе вбити, від снарядів до фпв. Небо — ця велика війна показала що десантування можна було здійснювати лиш на початку і то, з великим ризиком і максимальною майстерністю пілотів", — написав морпіх.

Фото Дмитра зібрало більше 4 тисяч лайків. Його кохана Леся Нікітюк залишила під дописом лаконічний смайлик.

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк зізналась, коли буде весілля з коханим. А також ми розповідали, чи планує вона далі зніматись у кіно.