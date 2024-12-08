Коханий Лесі Нікітюк вміє влучно стріляти

Коханий Нікітюк похизувався навичками на полігоні
Коханий телеведучої та акторки Лесі Нікітюк український морпіх Дмитро Бабчук показався на полігоні. Захисник продемонстрував шанувальникам свої стрілецькі навички.
Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Дмитро Бабчук влучно стріляє
Хлопець у військовий формі та зі зброєю стріляв на полігоні. Дмитро показав результати своїх тренувань на мішені. Захисник влучно вистрілив не лише в серце Лесі Нікітюк, а й вправно знищує ворогів.
Бабчук розповів про нюанси ведення бою на землі, в повітрі та у воді.
"Земля — це про найпотужніші бої. Це коли все навколо хоче тебе вбити, від снарядів до фпв. Небо — ця велика війна показала що десантування можна було здійснювати лиш на початку і то, з великим ризиком і максимальною майстерністю пілотів", — написав морпіх.
Фото Дмитра зібрало більше 4 тисяч лайків. Його кохана Леся Нікітюк залишила під дописом лаконічний смайлик.
Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк зізналась, коли буде весілля з коханим. А також ми розповідали, чи планує вона далі зніматись у кіно.
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