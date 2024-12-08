Любимый Леси Никитюк умеет метко стрелять

Украинский военный Дмитрий Бабчук. Фото: instagram.com/special_my_profession/

Любимый телеведущей и актрисы Леси Никитюк украинский морпех Дмитрий Бабчук показался на полигоне. Защитник продемонстрировал поклонникам свои навыки стрелка.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Дмитрий Бабчук метко стреляет

Парень в военной форме и с оружием стрелял на полигоне. Дмитрий показал результаты своих тренировок на мишени. Защитник метко выстрелил не только в сердце Леси Никитюк, но и ловко уничтожает врагов.

Бабчук рассказал о нюансах ведения боя на земле, в воздухе и в воде.

Украинский военный Дмитрий Бабчук на полигоне Фото: instagram.com/special_my_profession/

"Земля — это о самых мощных боях. Это когда все вокруг хочет тебя убить, от снарядов до фпв. Небо — эта великая война показала, что десантирование можно было осуществлять только в начале и то, с большим риском и максимальным мастерством пилотов", — написал морпех.

Фото Дмитрия собрало более 4 тысяч лайков. Его любимая Леся Никитюк оставила под публикацией лаконичный смайлик.

Раньше мы писали о том, что Леся Никитюк призналась, когда будет свадьба с любимым. А также мы рассказывали, планирует ли она дальше сниматься в кино.