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Лесю Нікітюк вплутали у грошові махінації — зірка викрила шахрая

7 грудня 2024 13:44
Марія Покровська - Редактор
Леся Нікітюк потрапила у фінансові махінації — ведуча розкрила схему обману
Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв, які намагалися вплутати її у фінансові махінації. Злочинці використовували ім'я зірки для своїх афер.

У своєму Instagram ведуча викрила злодіїв та закликала шанувальників бути обачними.

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У мережі почала ширитися реклама фінансової схеми із грошовими вкладеннями, у якій в якості "задоволеного клієнта" зловмисники використовували ім'я Нікітюк.  Зловмисник, який видавав себе за чоловіка на ім'я Сергій Шевчук, виставляв фейкові скриншоти буцімто із повідомленнями від ведучої.

Нікітюк швидко розкрила схему обману шанувальникам та повідомила, що не має жодного відношення до афери. Зірка гнівно висловилася на адресу злочинців та закликала фанів не вірити подібним "пропозиціям" в мережі.

Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв
Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Є Telegram-канали, в яких розказують, що я отримую відсотки від депозитів. Якась фінансова махінація. Я з радістю показую вам обличчя п*дор*са Сергія, який зробив цей канал і про всім це розказує. Це брехня!", — повідомила Леся.

Однак на цьому викриття не закінчилися. Після заяви ведучої стало відомо, що "Сергій" видавав себе за іншу людину. До Нікітюк звернувся чоловік на ім'я Стас, який повідомив, що шахраї використовують його фото. Чоловік вже також написав заяву до кіберполіції.

"Розборки пройшли успішно! Оце справжній чоловік, його звати Стас. А той, що "п*д*р Сергій" — він просто краде усю інфу зі сторінки Стаса, фотографії та розводить людей. Стас постійно блокує усі його канали та кидає заяви до кіберполіції", — розповіла Нікітюк.

Леся Нікітюк викрила шахраїв
Леся Нікітюк викрила шахраїв. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Раніше Анатолій Анатоліч розповів про загибель свого батька від рук злочинців.

Також учасниця "Холостяка-13" пояснила, як через аферу шахраїв пішла з шоу.

махінації соцмережі Леся Нікітюк шахрайство українські зірки

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