KOLA порадовала новым мелодичным дуэтом с группой Bulvar LU — видео

Певица KOLA и группа Bulvar LU. Фото: менеджмент артистки

Пятница — традиционный день музыкальных премьер, в частности, и в украинском шоу-бизнесе. Певица KOLA и группа Bulvar LU представили совместный трек "Дотикам".

Клип на эту композицию доступен на YouTube канале KOLA.

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По словам артистов, "Дотикам" — это история о двух влюбленных, чьи пути разошлись, но сердца остались связанными. Через годы они встретились снова, и, несмотря на время врозь, воспоминания о тех прикосновениях, поцелуях и мгновениях до сих пор живут в их душах, потому что такого больше ни с кем не было. Их история завершилась, но любовь никуда не исчезла.

"Как часто мы рисуем будущее в воображении, но все, что от него остается — только воспоминания о прикосновениях? Вместе с Bulvar LU мы приглашаем вас окунуться в мир этих незабываемых чувств и вспомнить моменты, которые оставили след в сердце навсегда", — прокомментировала премьеру певица KOLA.

Режиссером клипа выступила Леся Подолянко. Что касается музыкантов группы Bulvar LU, то они уверяют — их песни об эмоциях.

"А KOLA среди украинских певиц — одна из лучших, кто может искренне передавать чувства, близкие многим. И мы рады, что смогли вместе с ней рассказать, возможно, и грустную, но очень хорошую историю, которая будет вызывать теплые воспоминания у слушателей", — отметили участники Bulvar LU.

Напомним, ранее мы писали, окупился ли киевский концерт KOLA во Дворце спорта. Также мы рассказывали, что объявили претендентов на попадание в Нацотбор на Евровидение-2025.