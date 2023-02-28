Колеги Алека Болдвіна подали новий судовий позов проти актора

Голлівудський актор Алек Болдвін

Нещодавно голлівудському актору Алеку Болдвіну пом'якшили звинувачення у справі про вбивство оператора Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Втім розслаблятися адвокатам кінозірки не варто. На Болдвіна подали судові позови ще кілька колег по знімальному майданчику.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Три члени знімальної групи фільму "Іржа" стверджують, що страждали від тривожності та посттравматичного стресового розладу після загибелі Галини Гатчінс.

За словами оператора Росса Аддієго, костюмера Дорана Кертіна та постановника Різа Прайса, вони знаходилися в безпосередній близькості від Болдвіна, коли з пістолета було зроблено постріл. Члени знімальної групи запевняють, що вони отримали "вибухові поранення" через звук пострілу.

Крім того, вони звинуватили Алека Болдвіна в недбалості та порушенні вимог безпеки під час роботи з реквізитною зброєю.

Як загинула Галина Гатчінс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річну українку доставили на гелікоптері до лікарні, де померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алека Болдвіна звинуватили у сексуалізації шестирічного сина. Також ми розповідали, що голлівудські актори Алек Болдвін та Кім Бейсінгер вперше стануть дідусем та бабусею: їхня донька Айрленд вагітна.