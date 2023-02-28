Коллеги Алека Болдуина подали новый судебный иск против актера

Голливудский актер Алек Болдуин

Недавно голливудскому актеру Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Впрочем, расслабляться адвокатам кинозвезды не стоит. На Болдуина подали судебные иски еще несколько коллег по съемочной площадке.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Три члена съемочной группы фильма "Ржавчина" утверждают, что страдали от тревожности и посттравматического стрессового расстройства после гибели Галины Хатчинс.

По словам оператора Росса Аддиего, костюмера Дорана Кертина и постановщика Риза Прайса, они находились в непосредственной близости от Болдуина, когда из пистолета произошел выстрел. Члены съемочной группы уверяют, что они получили "взрывные ранения" из-за звука выстрела.

Кроме того, они обвинили Алека Болдуина в халатности и нарушении требований безопасности при работе с реквизитным оружием.

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Хатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

Напомним, ранее мы писали, что Алека Болдуина обвинили в сексуализации шестилетнего сына. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Алек Болдуин и Ким Бейсингер впервые станут дедушкой и бабушкой : их дочь Айрленд беременна.