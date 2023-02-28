Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Коллеги Алека Болдуина подали новый судебный иск против актера: что на этот раз arrow

Коллеги Алека Болдуина подали новый судебный иск против актера: что на этот раз

28 февраля 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Коллеги Алека Болдуина подали новый судебный иск против актера
Голливудский актер Алек Болдуин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно голливудскому актеру Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Впрочем, расслабляться адвокатам кинозвезды не стоит. На Болдуина подали судебные иски еще несколько коллег по съемочной площадке.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности

Три члена съемочной группы фильма "Ржавчина" утверждают, что страдали от тревожности и посттравматического стрессового расстройства после гибели Галины Хатчинс.

По словам оператора Росса Аддиего, костюмера Дорана Кертина и постановщика Риза Прайса, они находились в непосредственной близости от Болдуина, когда из пистолета произошел выстрел. Члены съемочной группы уверяют, что они получили "взрывные ранения" из-за звука выстрела.

Кроме того, они обвинили Алека Болдуина в халатности и нарушении требований безопасности при работе с реквизитным оружием.

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Хатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Hutchins (@mhutchins777)

Напомним, ранее мы писали, что Алека Болдуина обвинили в сексуализации шестилетнего сына. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Алек Болдуин и Ким Бейсингер впервые станут дедушкой и бабушкой : их дочь Айрленд беременна.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:07 Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году

12:05 Фонд Future for Ukraine посетил мужественную Чернобаевскую громаду в преддверии годовщины полномасштабного вторжения

12:02 Украинцам с наименьшими пенсиями повысят выплаты на 20%

11:55 Суд запретил строительство в исторической части Львова, — Ткаченко

Эксклюзив

11:55 Выяснилась степень вероятности десантирования россиян под Одессой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

11:51 Отремонтировали укрытие в школах с убытком в полмиллиона гривен: в Киеве группе людей сообщено подозрение

11:44 "Надеюсь, противником Тайсона будет Усик": промоутер о следующем бое Фьюри

Эксклюзив

11:42 Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину

Новина з фото

11:40 В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности

Новина з фото

11:37 Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 12:06

Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году

None 28 Февраль 12:09

Фонд Future for Ukraine посетил мужественную Чернобаевскую громаду в преддверии годовщины полномасштабного вторжения

None 28 Февраль 12:09

Украинцам с наименьшими пенсиями повысят выплаты на 20%

None 28 Февраль 11:55

Суд запретил строительство в исторической части Львова, — Ткаченко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB