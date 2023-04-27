Коля Сєрга презентував пісню, яку написав разом з українським військовим
Співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Додому" та відео на неї. Композицію він написав разом з одним з захисників України.
Новини.LIVE розкаже детальніше про прем’єру.
Як писали пісню
Композиція "Додому" була написана під час першого виїзду "Культурного Десанту". У ході виступу Колі Сєрги для 30-ї ОМБр один із глядачів-військовослужбовців попросив заспівати пісню про перемогу та повернення додому з війни. У відповідь артист запропонував захиснику створити нову композицію "тут і зараз".
Разом вони влаштували брейншторм на польовій кухні, а вже за 20 хвилин Коля Сєрга презентував нову пісню на сцені. Реакція залу та емоції захисників надихнули артиста видати "Додому" окремим синглом.
Про відео та композицію
Кліп показує фрагмент виступів "Культурного десанту" перед військовослужбовцями. Відео будо зібрано саме в такому форматі, щоб передати тепло зустрічей, обійми та емоції захисників.
"Ця пісня про сильну віру, про надію і те, що в кінці все одно буде кохання. Адже, це саме те, за що ми боремося зараз. Ми воюємо не тому, що хочемо воювати. А тому, що у нас немає вибору. На нас напали, нашу землю хочуть загарбати. Нам не потрібні російські землі, нам потрібно лише своє, і щоб ніхто не ліз у наші справи. Ми самі розберемося з тим, що ми далі хочемо робити. А ми хочемо перемогти, повернутись додому, творити та дарувати любов", — прокоментував прем’єру Коля Сєрга.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору. Також ми розповідали, що Коля Сєрга показав на фронті фірмовий трюк шоу "Орел і Решка".