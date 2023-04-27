Коля Сєрга презентував пісню, яку написав разом з українським військовим

Військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга. Фото: менеджмент артиста

Співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Додому" та відео на неї. Композицію він написав разом з одним з захисників України.

Новини.LIVE розкаже детальніше про прем’єру.

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Як писали пісню

Композиція "Додому" була написана під час першого виїзду "Культурного Десанту". У ході виступу Колі Сєрги для 30-ї ОМБр один із глядачів-військовослужбовців попросив заспівати пісню про перемогу та повернення додому з війни. У відповідь артист запропонував захиснику створити нову композицію "тут і зараз".

Разом вони влаштували брейншторм на польовій кухні, а вже за 20 хвилин Коля Сєрга презентував нову пісню на сцені. Реакція залу та емоції захисників надихнули артиста видати "Додому" окремим синглом.

Військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга. Фото: менеджмент артиста

Про відео та композицію

Кліп показує фрагмент виступів "Культурного десанту" перед військовослужбовцями. Відео будо зібрано саме в такому форматі, щоб передати тепло зустрічей, обійми та емоції захисників.

"Ця пісня про сильну віру, про надію і те, що в кінці все одно буде кохання. Адже, це саме те, за що ми боремося зараз. Ми воюємо не тому, що хочемо воювати. А тому, що у нас немає вибору. На нас напали, нашу землю хочуть загарбати. Нам не потрібні російські землі, нам потрібно лише своє, і щоб ніхто не ліз у наші справи. Ми самі розберемося з тим, що ми далі хочемо робити. А ми хочемо перемогти, повернутись додому, творити та дарувати любов", — прокоментував прем’єру Коля Сєрга.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору. Також ми розповідали, що Коля Сєрга показав на фронті фірмовий трюк шоу "Орел і Решка".