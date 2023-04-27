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Коля Серга представил песню, которую написал вместе с украинским военным

27 апреля 2023 13:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Коля Серга представил песню, которую написал вместе с украинским военным
Военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал песню "Додому" и видео на нее. Композицию он написал вместе с одним из защитников Украины.

Новини.LIVE расскажет подробнее о премьере.

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Как писали песню

Композиция "Додому" была написана во время первого выезда "Культурного Десанта". В ходе выступления Коли Серги для 30-й ОМБр один из зрителей-военнослужащих попросил спеть песню о победе и возвращении домой с войны. В ответ артист предложил защитнику создать новую композицию "здесь и сейчас".

Вместе они устроили брейншторм на полевой кухне, а уже через 20 минут Коля Серга презентовал новую песню на сцене. Реакция зала и эмоции защитников вдохновили артиста выдать "Додому" отдельным синглом.

Военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга. Фото: менеджмент артиста

О видео и композиции

Клип показывает фрагмент выступлений "Культурного десанта" перед военнослужащими. Видео было собрано именно в таком формате, чтобы передать тепло встреч, объятия и эмоции защитников.

"Эта песня о сильной вере, о надежде и том, что в конце все равно будет любовь. Ведь, это именно то, за что мы боремся сейчас. Мы воюем не потому, что хотим воевать. А потому, что у нас нет выбора. На нас напали, нашу землю хотят захватить. Нам не нужны русские земли, нам нужно только свое, и чтобы никто не лез в наши дела. Мы сами разберемся с тем, что мы дальше хотим делать. А мы хотим победить, вернуться домой, творить и дарить любовь", — прокомментировал премьеру Коля Серга.

Напомним, ранее мы писали, что Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора. Также мы рассказывали, что Коля Серга показал на фронте фирменный трюк шоу "Орел и Решка".

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