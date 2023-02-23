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Коля Сєрга презентував студентам київських вишів проєкт "Культурні сили": про що він

23 лютого 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Коля Сєрга презентував студентам київських вишів проєкт Культурні сили
Військовослужбовець, музикант і поет Коля Сєрга в столичному виші
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Військовослужбовець, музикант і поет Коля Сєрга відвідав Київський Університет Бориса Грінченка та Університет Культури з просвітницькою місією. Він виступив перед студентами з презентацією проєкту "Культурні сили".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Деталі 

Основна мета проєкту — об’єднання культурних сил для розв'язання соціальних задач. У промові Коля Сєрга наголосив на великому потенціалі сучасних митців, творчість яких необхідно транслювати на широкий загал для усвідомлення українським народом своєї національної свідомості.

"Інформаційна сфера змінює наші думки. Культурна сфера змінює алгоритми, які створюють наші думки. В Україні дуже багато талановитих людей, тим більш у культурному сегменті. А культуру створюють не тільки культурні діячі, а й свідомі споживачі. Чим скоріше ми зрозуміємо що екологія нашої культури — це екологія нашого життя, тим скоріше почнемо ретельно вибирати що нас розвиває, а що нас нищить", — сказав в аудиторіях Коля Сєрга.

На зустрічі також була порушена актуальна тема українізації. З аудиторії поступило питання щодо методів впливу на суспільство для повного переходу на українську мову. На думку Колі Сєрги, українізація має бути максимально лагідною, бо нав’язування зазвичай викликає спротив. Але лагідність не виключає завзятість.

Якраз проєкт "Культурні сили" має на меті стати провідником у безумовну національну ідентичність та викликати невимушене бажання бути дотичним до україномовної спільноти. 

У завершенні зустрічі Коля запропонував українським студентам взяти безпосередню участь у формуванні нової культури. Для подачі своїх ідей на розгляд кожен з них міг скористуватися QR-кодом, який веде на бот проєкту "Культурні сили". У такий спосіб, на думку організаторів, молодь матиме можливість не тільки самореалізуватися, а й відчути значущість у становленні нового статусу України на світовій культурній арені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору. Також ми розповідали, що Коля Сєрга показав на фронті фірмовий трюк шоу "Орел і Решка".

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