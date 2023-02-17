Коля Сєрга випустив кліп Молитва у жанрі фентезі

Кадр з кліпу "Молитва" Колі Сєрги

Співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Молитва" та відео на неї. Режисером виступив Микита Квасніков.

Кліп доступний на YouTube каналі Колі Сєрги.

Деталі

Зйомки відбулися в Києві та Київській області. Головною героїнею кліпу стала акторка Марія Стопник. Відео створене у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі — її безстрашних воїнів.

Під час його створення автори пішли на творчий експеримент — додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно. Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації любові задля пробудження віри у духа-захисника. За словами творчої групи, відеоробота має на меті вселити у глядача надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів.

"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви — побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості. Коли "накриває", я сам собі повторюю, як мантру: танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика. Плекай мій сон, хоч ніч без дна. Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі. Такою і є ціна", — розповів Коля Сєрга.

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