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Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору

17 лютого 2023 11:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Коля Сєрга випустив кліп Молитва у жанрі фентезі
Кадр з кліпу "Молитва" Колі Сєрги
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Молитва" та відео на неї. Режисером виступив Микита Квасніков.

Кліп доступний на YouTube каналі Колі Сєрги.

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Деталі

Зйомки відбулися в Києві та Київській області. Головною героїнею кліпу стала акторка Марія Стопник. Відео створене у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі — її безстрашних воїнів. 

Під час його створення автори пішли на творчий експеримент — додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно. Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації любові задля пробудження віри у духа-захисника. За словами творчої групи, відеоробота має на меті вселити у глядача надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів.

"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви — побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості. Коли "накриває", я сам собі повторюю, як мантру: танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика. Плекай мій сон, хоч ніч без дна. Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі. Такою і є ціна", — розповів Коля Сєрга.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню "Люди" та кліп на неї. Це хроніки подій, які відбувалися в нашій країні з 24 лютого 2022 року і до сьогодні.

Також ми розповідали, що Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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