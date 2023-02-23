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Коля Серга презентовал студентам киевских вузов проект "Культурные силы": о чем он

23 февраля 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Коля Серга презентовал студентам киевских вузов проект Культурные силы
Военнослужащий, музыкант и поэт Коля Серга в столичном вузе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Военнослужащий, музыкант и поэт Коля Серга посетил Киевский Университет Бориса Гринченко и Университет Культуры с просветительской миссией. Он выступил перед студентами с презентацией проекта "Культурные силы".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Основная цель проекта — объединение культурных сил для решения социальных задач. В речи Коля Серга отметил большой потенциал современных деятелей, творчество которых необходимо транслировать на широкую общественность для осознания украинским народом своего национального сознания.

"Информационная сфера меняет наши мысли. Культурная сфера меняет алгоритмы, которые создают наши мысли. В Украине очень много талантливых людей, тем более в культурном сегменте. А культуру создают не только культурные деятели, но и сознательные потребители. Чем скорее мы поймем, что экология нашей культуры — это экология нашей жизни, тем скорее начнем тщательно выбирать, что нас развивает, а что нас уничтожает", — сказал в аудиториях Коля Серга.

На встрече также была поднята актуальная тема украинизации. Из аудитории поступил вопрос методов влияния на общество для полного перехода на украинский язык. По мнению Коли Серги, украинизация должна быть максимально кроткой, потому что навязывание обычно вызывает сопротивление. Но кротость не исключает упорство.

Именно проект "Культурные силы" должен стать проводником в безусловную национальную идентичность и вызвать непринужденное желание быть причастным к украиноязычному сообществу.

В завершении встречи Коля предложил украинским студентам непосредственное участие в формировании новой культуры. Для подачи своих идей на рассмотрение каждый из них мог воспользоваться QR-кодом, ведущим на бот проекта "Культурные силы". Таким образом, по мнению организаторов, молодежь сможет не только самореализоваться, но и почувствовать значимость в становлении нового статуса Украины на мировой культурной арене.

Напомним, ранее мы писали, что Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора. Также мы рассказывали, что Коля Серга показал на фронте фирменный трюк шоу "Орел и Решка".

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