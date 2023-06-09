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Колишня дружина Венсана Касселя знялась у спокусливій фотосесії

9 червня 2023 14:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня дружина Венсана Касселя знялась у спокусливій фотосесії
Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунаки слідом за першою його дружиною, Монікою Белуччі, приміряла оригінальний образ. Модель знялась у футуристичній фотосесії.

Фото Тіна запостила у своєму Instagram.

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На знімках Кунакі позує у шкіряній сукні, яка ефектно підкреслює її пишні форми. Зірка на одному з фото також знялась з білим кольором волосся.

Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Тіна Кунакі. Фото: King Axle

"Туманність Оріона", — підписав світлину фотограф King Axle.

Французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження без Венсана.

Раніше актор був одружений з акторкою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою гнаодилась донька. Пара розлучилась у 2013 році.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі в черговий раз прикувала до себе всі погляди та захопила бездоганним зовнішнім виглядом. Італійська актриса з'явилася на показі кутюрної колекції Dolce&Gabbana, і вибрала для виходу улюблений total black.

Також Тіна Кунакі знялася у фотосесії для українського глянцевого видання. Її обличчя з'явилося на діджитал-обкладинці лютневого номера журналу Elle.

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