Моніка Белуччі у смарагдах прикрасила обкладинку глянцю

Моніка Белуччі. Фото: instagram.com/cotemagazine_ch/

Акторка Моніка Белуччі знялась у гламурній фотосесії. Зірка примиряла коштовність та вишукані сукні для зйомки у відомому глянці.

Світлини у своєму Instagram запостив Cote Magazine.

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Моніка Белуччі позувала у розкішному вбранні від Dolce Gabbana та коштовностях зі смарагдами від Cartier. Образ доповнив спокійний макіяж та елегантна зачіска.

Моніка Белуччі. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Моніка Белуччі. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Фотосесія Белуччі вийшла на хвилі чуток про роман акторки з режисером Тімом Бертоном. Пара, за інформацією ЗМІ, зустрічається з жовтня минуло року.

58-річна Моніка була почесною гостей на кінофестивалі у Леоні, де Бертон отримав нагороду.

Раніше акторка була заміжня за Венсаном Касселем. Пара розлучилась у 2013 році.

Моніка зізналася, що не думає головою, коли справа стосується стосунків.

"Я керуюся моментом та інстинктами. Ніяких думок, тільки почуття. Або кохаєш, або ні. Не сідаєш за стіл, щоб подумати: добре, у мене двоє дітей, 16 років шлюбу, було б добре, якщо б так тривало і надалі. Але, як мені це зробити?", — говорить акторка в одному з інтерв'ю.

Режисер Тім Бертон раніше був у стосунках з акторкою Хеленою Бонем Картер. Пара розбіглася у 2014 році.

"Ти проходиш через горе - смерть стосунків, це важко. Твоя особистість та все інше змінюється. Я сама не своя. Всі кажуть, ти маєш бути сильною, але іноді нормально бути в печалі", — розповіла Хелена Бонем Картер виданню Harper's Bazaar.

Хелена Бонем Картер та Бертон мають двох спільних дітей.

Раніше знаменита італійська акторка та модель Моніка Беллуччі показала себе на сторінці глянцевого журналу. Дивлячись на фотографії, можна побачити, що 58-річна акторка позувала на камеру у панчохах та трендовій сукні-сорочці, виглядаючи досить провокаційно.

Нагадаємо, французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження без Венсана.