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Бывшая жена Венсана Касселя снялась в соблазнительной фотосессии

9 июня 2023 14:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая жена Венсана Касселя снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки вслед за первой его женой Моникой Белуччи примеряла оригинальный образ. Модель снялась в футуристической фотосессии.

Фото Тина запостила в своем Instagram.

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На снимках Кунаки позирует в кожаном платье, которое эффектно подчеркивает ее пышные формы. Звезда на одном из фото снялась с белым цветом волос.

Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Тина Кунаки. Фото: King Axle

"Туманность Ориона", — подписал снимок фотограф King Axle.

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалил все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей. Кунаки впервые отметила свой день рождения без Венсана.

Ранее актер был женат на актрисе Монике Белуччи, в браке с которой родилась дочь. Пара развелась в 2013 году.

Напомним, Моника Беллуччи в очередной раз приковала к себе все взгляды и поразила безупречным внешним видом. Итальянская актриса появилась на показе кутюрной коллекции Dolce&Gabbana и выбрала для выхода любимый total black.

Также Тина Кунаки снялась в фотосессии для украинского глянцевого издания. Ее лицо появилось на диджитал-обложке февральского номера журнала Elle.

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