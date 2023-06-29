Колишній бойфренд Кім Кардашьян опинився в рехабі: від чого страждає Піт Девідсон
Голлівудський ловелас, американський комік Пітер Девідсон, потрапив до реабілітаційного центру. Причинами стали розлад особистості та посттравматичний розлад психіки.
Про це повідомляє видання Page Six.
Проблеми зі здоров’ям
За словами друзів Пітера, колишній хлопець Кім Кардаш’ян, Аріани Гранде, Емілі Ратаковські та інших відомих красунь взяв перерву, щоб зосередитися на собі і навчитися краще справлятися з посттравматичним стресом.
"Піт регулярно ходить на реабілітацію, щоб "налаштуватися" та відпочити", — повідомив один з його друзів.
Останнім часом Пітер не раз опинявся у центрі уваги через нервові зриви. Днями, наприклад, 29-річному Девідсону довелося вибачитись перед представником організації PETA (веде боротьбу за права тварин). Пітер облаяв працівника компанії, який засудив актора за купівлю цуцика в магазині. Зоозахисник хотів, аби Піт взяв тварину в притулку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Пітер Девідсон потрапив у серйозну ДТП. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів.