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Колишній бойфренд Кім Кардашьян опинився в рехабі: від чого страждає Піт Девідсон

29 червня 2023 13:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишній бойфренд Кім Кардашьян опинився в рехабі: від чого страждає Піт Девідсон
Комік Піт Девідсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський ловелас, американський комік Пітер Девідсон, потрапив до реабілітаційного центру. Причинами стали розлад особистості та посттравматичний розлад психіки.

Про це повідомляє видання Page Six.

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За словами друзів Пітера, колишній хлопець Кім Кардаш’ян, Аріани Гранде, Емілі Ратаковські та інших відомих красунь взяв перерву, щоб зосередитися на собі і навчитися краще справлятися з посттравматичним стресом.

"Піт регулярно ходить на реабілітацію, щоб "налаштуватися" та відпочити", — повідомив один з його друзів.

Останнім часом Пітер не раз опинявся у центрі уваги через нервові зриви. Днями, наприклад, 29-річному Девідсону довелося вибачитись перед представником організації PETA (веде боротьбу за права тварин). Пітер облаяв працівника компанії, який засудив актора за купівлю цуцика в магазині. Зоозахисник хотів, аби Піт взяв тварину в притулку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пітер Девідсон потрапив у серйозну ДТП. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів.

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