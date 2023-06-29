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Бывший бойфренд Ким Кардашьян оказался в рехабе: от чего страдает Пит Дэвидсон

29 июня 2023 13:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший бойфренд Ким Кардашьян оказался в рехабе: от чего страдает Пит Дэвидсон
Комик Пит Дэвидсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский ловелас, американский комик Питер Дэвидсон, попал в реабилитационный центр. Причинами стали расстройство личности и посттравматическое расстройство психики.

Об этом сообщает издание Page Six.

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По словам друзей Питера, бывший парень Ким Кардашьян, Арианы Гранде, Эмили Ратаковски и других известных красавиц взял перерыв, чтобы сосредоточиться на себе и научиться лучше справляться с посттравматическим стрессом.

"Пит регулярно ходит на реабилитацию, чтобы "настроиться" и отдохнуть", — сообщил один из его друзей.

В последнее время Питер не раз оказывался в центре внимания из-за нервных срывов. На днях, например, 29-летнему Дэвидсону пришлось принести извинения представителю организации PETA (ведет борьбу за права животных). Питер обматерил работника компании, осудившего актера за покупку собачки в магазине. Зоозащитник хотел, чтобы Пит взял животное в приюте.

Напомним, ранее мы писали, что Питер Дэвидсон попал в серьезное ДТП. Также мы рассказывали, что американская певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям.

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