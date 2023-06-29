Бывший бойфренд Ким Кардашьян оказался в рехабе: от чего страдает Пит Дэвидсон
Голливудский ловелас, американский комик Питер Дэвидсон, попал в реабилитационный центр. Причинами стали расстройство личности и посттравматическое расстройство психики.
Об этом сообщает издание Page Six.
Проблемы со здоровьем
По словам друзей Питера, бывший парень Ким Кардашьян, Арианы Гранде, Эмили Ратаковски и других известных красавиц взял перерыв, чтобы сосредоточиться на себе и научиться лучше справляться с посттравматическим стрессом.
"Пит регулярно ходит на реабилитацию, чтобы "настроиться" и отдохнуть", — сообщил один из его друзей.
В последнее время Питер не раз оказывался в центре внимания из-за нервных срывов. На днях, например, 29-летнему Дэвидсону пришлось принести извинения представителю организации PETA (ведет борьбу за права животных). Питер обматерил работника компании, осудившего актера за покупку собачки в магазине. Зоозащитник хотел, чтобы Пит взял животное в приюте.
Напомним, ранее мы писали, что Питер Дэвидсон попал в серьезное ДТП. Также мы рассказывали, что американская певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям.