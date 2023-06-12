Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Напередодні другий чоловік американської співачки Брітні Спірс, колишній танцюрист Кевін Федерлайн, шокував заявою, що 41-річна артистка нібито повернулась до вживання наркотичних речовин. У своїй заяві він згадав і синів Спірс, які за неї хвилюються. Брітні не стала мовчати.

Співачка опублікувала відвертий пост у своєму Instagram.

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Співачка спростувала чутки про свою наркотичну залежність. І якщо до "розбірок" з колишнім чоловіком Спірс вже звикла, то позиція її синів, 17-річного Престон і 16-річного Джейдена робить їй боляче. За словами Кевіна, хлопці відмовляються бачитися з Брітні саме через її залежність. До цього ходили чутки, що синам соромно за оголені фото матері у соцмережах.

"Тож ви, хлопці, ходите за моєю спиною і говорите про мене. Це розриває моє серце, а новини такі жалюгідні… Це сумно, тому що всі сидять склавши руки, ніби це нормально, щоб вигадати брехню. Сподіваюся, це просто ненависна новина, і ні Кевін, ні Престон не сказали жодної з цих речей. У будь-якому випадку я впораюся", — заявила Брітні.

Скриншот: Instagram/britneyspears

Також Спірс згадала, як її сини відвідували її будинок. Один з них зачинявся у себе в кімнаті. А з іншим вона грала на фортепіано. Щоправда, коли Брітні сказала, що хоче ще раз їх побачити, вони зникли з її життя і більше співачка наживо їх так і не бачила.

Сини Брітні Спірс з родичкою. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що третій чоловік Брітні Спірс привітав її з першою річницею весілля. Також ми розповідали, що Кевін Федерлайн поставив Брітні Спірс ультиматум і пригрозив їй судом.