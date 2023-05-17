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Колишній чоловік Анджеліни Джолі подався у пожежники

17 травня 2023 12:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишній чоловік Анджеліни Джолі подався у пожежники
Джонні Лі Міллер. Фото: instagram.com/jonnylmiller
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Перший чоловік Анджеліни Джолі, актор Джонні Лі Міллер, пройшов курс пожежника-волонтера. Зірка серіалу "Елементарно" навчався п'ять місяців у відповідній академії у Нью-Йорку.

Про це актор повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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"Не можу дочекатися, коли попрацюю на користь суспільства", — підписав фото з іншими пожежниками Міллер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В рамках курсу, який опанував актор, він навчися, як правильно поводитися в екстремальних ситуаціях, рятувати із палаючих будівель людей, поводитися з транспортом та відповідною технікою. Щоб отримати кваліфікацію Міллер мав скласти практичний та письмовий тест.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі побачили в одній з лондонських кав’ярень. Компанію Джолі склав 26-річний ірландський актор Пол Мескаль.

Раніше Анджеліна Джолі завітала з донькою до Конгресу США.

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