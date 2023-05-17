Колишній чоловік Анджеліни Джолі подався у пожежники

Джонні Лі Міллер. Фото: instagram.com/jonnylmiller

Перший чоловік Анджеліни Джолі, актор Джонні Лі Міллер, пройшов курс пожежника-волонтера. Зірка серіалу "Елементарно" навчався п'ять місяців у відповідній академії у Нью-Йорку.

Про це актор повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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Робота на користь суспільства

"Не можу дочекатися, коли попрацюю на користь суспільства", — підписав фото з іншими пожежниками Міллер.

В рамках курсу, який опанував актор, він навчися, як правильно поводитися в екстремальних ситуаціях, рятувати із палаючих будівель людей, поводитися з транспортом та відповідною технікою. Щоб отримати кваліфікацію Міллер мав скласти практичний та письмовий тест.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі побачили в одній з лондонських кав’ярень. Компанію Джолі склав 26-річний ірландський актор Пол Мескаль.

Раніше Анджеліна Джолі завітала з донькою до Конгресу США.