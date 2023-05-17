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Бывший муж Анджелины Джоли подался в пожарные

17 мая 2023 12:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывший муж Анджелины Джоли отправился в пожарные
Джонни Ли Миллер. Фото: instagram.com/jonnylmillerfans
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Первый муж Анджелины Джоли, актер Джонни Ли Миллер, прошел курс пожарного-волонтера. Звезда сериала "Элементарно" учился пять месяцев в соответствующей академии в Нью-Йорке.

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram .

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Работа в интересах общества

"Не могу дождаться, когда поработаю на благо общества", — подписал фото с другими пожарными Миллер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В рамках курса, которым овладел актер, он научся, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, спасать из горящих зданий людей, обращаться с транспортом и соответствующей техникой. Чтобы получить квалификацию Миллер должен был сдать практический и письменный тест.

Напомним, Анджелину Джоли увидели в одном из лондонских кафе. Компанию Джоли составил 26-летний ирландский актер Пол Мескаль.

Ранее Анджелина Джоли посетила с дочерью Конгресс США.

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