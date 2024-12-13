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Колишній Меган Фокс відреагував на її ймовірний розрив з коханим

13 грудня 2024 08:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Брайан Остін Грін прокоментував розрив Меган Фокс
Американська акторка Меган Фокс. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Колишній чоловік акторки Меган Фокс Брайан Остін Грін, відверто відреагував на новину про розрив вагітної зірки із її хлопцем та батьком дитини Machine Gun Kelly. За даними джерел, пара розійшлася через зради.

Про це він розповів в інтерв'ю TMZ.

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Актор розчарований скандалом зі зрадами, який стався через два тижні після того, як 38-річна Фокс публічно оголосила про свою вагітність їх першою спільною дитиною.

"У мене розбите серце, тому що я знаю, що вона була дуже схвильована. І діти так раділи життю, змінам і всьому цьому", — сказав він в інтерв'ю.

Хоча батько п'ятьох дітей заявив, що не знає "фактів" про розрив Фокс з репером, він назвав обставини їх розставання "трагічними".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Скільки йому років? Йому за 30, чи не так? ... Але у ваші 30? Подорослішав би. Вона ж вагітна", — сказав актор.

Грін, який був одружений з Фокс з 2010 по 2021 рік, також висловив свою підтримку зірці "Трансформерів".

"Я просто хочу для неї найкращого. Я хочу найкращого для дитини. Я хочу найкращого для наших дітей. Це дуже прикро", — додав він.

У колишнього подружжя троє спільних синів — 12-річний Ноа, 10-річний Бодхі та 8-річний Джуніор.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, що Вілл Сміт розбігся з дружиною 7 років тому, але приховував це. Також ми писали, що Меган Фокс засвітила чималий животик у напівпрозорій сукні під час прогулянки.

діти Меган Фокс закордонні зірки інтерв'ю зрада

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