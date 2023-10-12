Вілл Сміт розійшовся з дружиною ще сім років тому: чому не розлучились

Актор Вілл Сміт та шоувумен Джада Пінкетт-Сміт. Фото: Google

Дружина голлівудського актора Вілла Сміта, американська шоувумен Джада Пінкетт-Сміт зізналась, що вони таємно розійшлись. Але при цьому розлучатися офіційно вони не збираються.

Про це повідомляє видання People.

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За словами Джади, до 2016 року вони не раз намагалися врятувати шлюб. Дружина Вілла Сміта запевняє, що вони обидва все ще застрягли у своїх фантазіях про те, якою, на їхню думку, має бути інша людина. Шоумен заявила: вона не раз думала про те, щоб розлучитися офіційно, але так і не змогла довести справу до кінця.

"Я дала обіцянку, що у нас ніколи не буде причин розлучатися. Ми впораємося із чим завгодно. І я просто не змогла порушити цю обіцянку", — сказала вона.

Пінкетт-Сміт зазначила, що вони з чоловіком жили окремо, коли Сміт дав ляпас коміку Крісу Року на церемонії вручення премії "Оскар" 2022 року за жарт про її зачіску, що викликало грандіозний скандал.

Що стосується майбутнього зіркової пари, то, за словами Джади, вони з Віллом досі прояснюють це питання. Вона подякувала за підтримку їхнім трьом дітям: 25-річному Джейдену, 22-річній Віллоу та 30-річному Трею (сину Вілла від попередніх стосунків).

Вілл Сміт з дружиною та дітьми. Фото: Google

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт одружилися 1997 року. 2020-го Джада зізналася, що у неї був роман зі співаком Августом Альсіною, коли вона була одружена з Віллом, через що зіркову пару почали ще частіше обговорювати в таблоїдах.

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