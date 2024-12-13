Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс

Бывший Меган Фокс отреагировал на ее вероятный разрыв с любимым
Бывший муж актрисы Меган Фокс Брайан Остин Грин откровенно отреагировал на новость о разрыве беременной звезды с ее парнем и отцом ребенка Machine Gun Kelly. По данным источников, пара разошлась из-за измен.
Об этом он рассказал в интервью TMZ.
Брайан Остин Грин о Меган Фокс
Актер разочарован скандалом с изменами, который произошел через две недели после того, как 38-летняя Фокс публично объявила о своей беременности их первым общим ребенком.
"У меня разбито сердце, потому что я знаю, что она была очень взволнована. И дети так радовались жизни, переменам и всему этому", — сказал он в интервью.
Хотя отец пятерых детей заявил, что не знает "фактов" о разрыве Фокс с рэпером, он назвал обстоятельства их расставания "трагическими".
"Сколько ему лет? Ему за 30, не правда ли? ... Но в ваши 30? Повзрослел бы. Она же беременна", — сказал актер.
Грин, который был женат на Фокс с 2010 по 2021 год, также выразил свою поддержку звезде "Трансформеров".
"Я просто хочу для нее лучшего. Я хочу лучшего для ребенка. Я хочу лучшего для наших детей. Это очень обидно", — добавил он.
У бывших супругов трое общих сыновей — 12-летний Ноа, 10-летний Бодхи и 8-летний Джуниор.
Напомним, мы ранее рассказывали, что Уилл Смит разбежался с женой 7 лет назад, но скрывал это. Также мы писали, что Меган Фокс спалила немалый животик в полупрозрачном платье во время прогулки.
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